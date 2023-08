Primo weekend d'agosto: tutti gli appuntamenti da non perdere a Como e dintorni

1 . Miniartextil

Lo spunto per il titolo della mostra Miniartexil ’32, Denudare feminas vestis (Denudare le donne vestendole), deriva dalle parole di Plinio il Vecchio estrapolate dalla sua monumentale opera Naturalis Historia, indicate e approfondite dal poeta e scrittore Vincenzo Guarracino. L'edizione 2023 dell'unica mostra al mondo che promuove la ricerca nella fiber art (arte tessile) contemporanea - in programma a Como, Ex Chiesa di San Pietro in Atrio e altre luoghi, dal 6 agosto al 3 settembre (inaugurazione sabato 5 agosto alle 17) e organizzata nell’ambito delle Celebrazioni del Bimillenario Pliniano - sarà infatti dedicata e rientrerà nel programma delle Celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, pilastro comasco della cultura classica. Come da tradizione, accanto ai minitessili (54 opere) realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo ci saranno diverse opere di grandi dimensioni realizzate da artisti internazionali sia emergenti che affermati. Continua

2 . Cernezzi Nights

A partire dal 22 luglio e fino al 6 agosto, durante i weekend sono previsti sei appuntamenti di musica e teatro nel cortile di Palazzo Cernezzi a Como. Gli eventi saranno gratuiti, ma sarà obbligatoria la prenotazione online. In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno a Villa Olmo e saranno in quel caso riservati ai primi 100 iscritti di ogni evento. Sabato 5 agosto ore 21.30 - Recital lirico. Dominika Zamara, soprano. M° Andrea Bacchetti, pianoforte. Domenica 6 agosto ore 21.30 - Peppe Servillo legge Marcovaldo. Italo Calvino 1923-2023: omaggio per i 100 anni dalla nascita. Continua