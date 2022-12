5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel primo weekend di dicembre

Ultimo fine settimana di novembre con il meteo che promette nuvole e pioggia già da venerdì. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà comunque un weekend dedicato soprattutto al Natale, all'arte e alle proposte musicali. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma tra sabato e domenica.

Natale a Como 2022 si snoderà nelle vie del centro tra mercatini, punti di ristoro e attrazioni per grandi e piccini.Nella magica atmosfera natalizia, i visitatori potranno muoversi tra le 50 casette in piazza Cavour per acquisti di prodotti artigianali e tipici del territorio, le 20 casette dedicate allo street food di viale Corridoni e le 3 casette di piazza Grimoldi che, a turno, ospiteranno le associazioni del territorio. In piazza Duomo sarà possibile ammirare l’Albero di Natale mentre le illuminazioni nelle vie centrali renderanno più suggestive le passeggiate nelle vie della Città. Continua.

3 . Light of Day

Dopo 3 anni di stop forzato a causa del Covid torna sabato 3 dicembre uno degli eventi musicali più attesi in Lombardia. Il Light of Day è un evento benefico cominciato 23 anni fa per volontà di Bob Benjamin, storico promoter del New Jersey, affetto dal morbo di Parkinson. Nel 2000 fu organizzato un unico concerto nel club leggendario Stone Poney di Asbury Park; anno dopo anno l’iniziativa è cresciuta fino a diventare un festival itinerante che tocca diversi paesi del mondo con l’obiettivo di trovare fondi per la ricerca contro il morbo di Parkinson. La line up di quest’anno vede la partecipazione di uno dei più grandi rocker americani di sempre: Elliott Murphy. Continua.

La Prosa open del Teatro Sociale di Como, in collaborazione con MyNina Spettacoli, riprende con un altro grande artista della comicità: sabato 3 dicembre, alle ore 20.30, è la volta di Paolo Cevoli con lo spettacolo La Sagra Famiglia, con la regia di Daniele Sala. Dopo il suo ormai consolidato successo come comico a Zelig e fresco d’annuncio di partecipazione a LOL3 su Prime Video nel 2023, Paolo Cevoli prosegue con la tournée teatrale. Dopo lo spettacolo dedicato alla Bibbia, andato in scena nel nostro Teatro nel 2020, Paolo Cevoli, che alterna la sua attività di comico a quella di imprenditore, in questo spettacolo si dedica, con la consueta ironia, a raccontare i rapporti familiari, parlando di sé come figlio e come padre e, rifacendosi a figli e genitori illustri del mondo classico e naturalmente alle famiglie descritte nell’Antico Testamento. Continua.