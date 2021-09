Le 10 migliori idee per il primo weekend di settembre: cosa fare in città e sul Lago di Como

1 . Lake Como Summer Light

Dal ramo del lago di Como fino a quello di Lecco, la luce è il filo conduttore di un forte segnale di fiducia che si irradia su tutto il territorio. Fino a settembre, Lake Como Summer Light, naturale prosecuzione di Lake Como Christmas Light - che si svolge nel periodo invernale e natalizio - illumina oltre 30 borghi affacciati sulle acque lacustri evidenziando il patrimonio artistico e architetturale di 80 location: chiese, monumenti, angoli di paese, ponti e porticcioli; un itinerario di luce in un connubio perfetto di emozione e bellezza fra paesaggi mozzafiato e angoli caratteristici. Venerdì 3 settembre – ramo di Lecco partenza da Bellagio ore 21.00, poi tappa a Varenna e Lecco e ritorno. Continua.

2 . Bellagio in uno scatto

In questo periodo i camminanti devono un po' "correre", per il piacere di ritrovarsi dopo tanto tempo e anche per recuperare alcune iniziative che non si sono potute svolgere nei mesi scorsi. Questo weekend sono in programma tre appuntamenti: quelli di sabato al museo della seta e a Camnago Volta sono esauriti, l'invito è quindi quello di iscriversi a "Bellagio in uno scatto. Passeggiata all'origine della fotografia", che domenica 5 settembre ci porterà nella "perla del Lario" sulle orme di Liszt, Twain, Napoleone, Leonardo, Dante, Kennedy, Mary Shelley e, soprattutto, dell'inventore della fotografia William Fox Talbot. Continua.

3 . Settembre Classico

C'è grande l'attesa per l'avvio della terza edizione di Settembre Classico: la rassegna musicale diretta dalla pianista Noemi Serrano è pronta a riprendere dal parco di Villa Imbonati sabato 4 settembre alle ore 17. Dopo averci lasciato lo scorso giugno con il grande successo del concerto dedicato a Beethoven, il festival musicale ripartirà quindi come lo scorso anno dal parco della splendida villa di San Fermo della Battaglia. Scendiamo ora nei dettagli del programma del concerto dal titolo "La prima scuola di Vienna". Per iniziare la stagione Settembre Classico sceglie di giustapporre i tre grandi maestri del classicismo viennese (Haydn, Mozart e Beethoven) proponendo di ognuno di loro importanti pagine della letteratura per pianoforte e orchestra. L'appuntamento è quindi per sabato 4 settembre alle ore 17 al parco di Villa Imbonati. Continua.

4 . Lake Como Music Festival

Concerto sabato 4 settembre al Sacro Monte di Ossuccio. il La coppia Vera e Alban Beikircher si sono conosciuti musicalmente in un tour di concerti in Italia con la Sinfonia Concertante di Mozart e da allora hanno suonato insieme in vari ensemble di musica da solista e da camera e nel Quartetto di Korngold. Il loro variegato programma in duo comprende opere di Martinu, Ysaye e Mozart. I duetti per violino e viola di Wolfgang Amadeus Mozart hanno una genesi speciale: A causa di una lunga malattia, Michael Haydn non è stato in grado di completare la commissione di composizione del suo datore di lavoro in tempo. Ecco perché Mozart ha scritto i duetti per il suo amico, che inizialmente sono stati pubblicati sotto il nome di Haydn. Dalla creazione di questi ingegnosi duetti per violino e viola, numerosi compositori si sono ripetutamente dedicati a questa speciale formazione di musica da camera. Musiche di Bohuslav Martinu, W.A. Mozart, Johann Halvorsen. Continua.

5 . Miniartextil al Broletto

Gli eventi e le iniziative per la celebrazione della trentesima edizione di Miniartextil proseguono con l’installazione ambientale Mundus Patet dell’artista bergamasco Guido Nosari al palazzo del Broletto, che per l’occasione verrà riaperto al pubblico dopo i lavori di adeguamento alle norme. L’apertura è prevista a partire giovedì 15 luglio alle ore 18,30. Nella Biblioteca Paolo Borsellino inoltre è allestita un’esposizione con una selezione di libri d’artista della collezione Bortolaso Totaro dalle precedenti edizioni di Miniartextil. L’accesso è gratuito a entrambe le esposizioni, che saranno visibili fino al 12 settembre (in biblioteca negli orari di apertura al pubblico, al Broletto da martedì a domenica dalle 14 alle 19). Indispensabile il green pass. Continua.

Con il green pass attivo, i ristoranti del Lago di Como diventano particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. Un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del lago di Como. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai Master Chef lariani, abbiamo scelto cinque locali. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla storia, sulla tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo offrendo la cucina della tradizione. Continua.

7 . In agriturismo

Prosegue il nostro viaggio nel mondo della ristorazione immersa nella natura. Dopo le trattorie del Lago di Como e i ristoranti fuori porta, ci siamo messi alla ricerca dei migliori agriturismi della provincia di Como. Ne abbiamo scelti 10, sapendo di non essere esaustivi ma certi comunque di offrire un'ampia selezione di ciò che proprone in questo senso il nostro territorio. Un piccolo viaggio per chi è alla ricerca di un piatto a chilometro zero, dove la qualità della materia prima è garantita da chi la produce. Ma soprattutto dove il rispetto per la terra è una regola inviolabile. Continua.

8 . Aperitivo con vista

Se siete in cerca di un posto tranquillo, lontano dai rumori e dagli assembramenti della città, vi proproniamo la nostra guida all'aperitivo sul lago di Como. Luoghi iconici dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico del nostro Lario, che in promavera e in estate si fa ancora più seducente. Da Como fino a Cremia, muovendoci da una sponda all'altra del lago, toccando Torno, Tremezzo, Lenno, Bellagio, Faggeto, Carate Urio, Laglio e Cernobbio. Scopriteli tutti e trovate il vostro preferito. Continua.

9 . Dove fare un tuffo

Le giornate di sole sul Lago di Como fanno subito pensare a quanto sarebbe bello fare il bagno nelle sue acque, a patto di immergersi, però, nei punti dove l'acqua è più bella e dove il paesaggio è più gradevole. I luoghi ideali non mancano. Alcuni sono già noti ai più, perché comodi da raggiungere o perché vicini a servizi come bar, ristoranti e fermate del bus, altri, invece, non sono così noti alla massa perché più difficili da trovare, ma rappresentano vere e proprie chicche per chi ha voglia di scoprire il Lago di Como godendosi una bella giornata balneare. Ecco, dunque, un elenco dei 10 posti più belli del lago dove fare il bagno, senza pretesa, però, di stilare una classifica. Quella sta a voi, fateci sapere cosa ne pensate. Continua.