7 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni nel primo weekend di novembre

Primo fine settimana di novembre segnato dall'instabilità autunnale con il meteo che promette però il ritorno del sole almeno domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend d'ottobre. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como.

1 . SloWeekend

Dopo il successo del 2022, torna quest’anno con una nuova edizione più ricca e più articolata. Bellezza, gusto, scoperta. SloWeekend è una rassegna patrocinata da Slow Food condotta di Como e nata per far conoscere in modo autentico ed emozionante quattro incantevoli borghi del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Il Centro Lago propone un nuovo modo di esplorare il territorio, fatto di visite ai borghi e alle ville del Lario ma anche di degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali. Continua

2 . Geo Poletti in Pinacoteca

La Pinacoteca Civica di Como, dopo il comodato della grande tela di Paolo Pagani con la Caduta degli angeli ribelli concesso dagli eredi di Huberto Poletti (1954–2019), prosegue la collaborazione con la famiglia Poletti organizzando una mostra incentrata sulla figura di Ruggero Poletti, per tutti Geo. Ricercato conoscitore di pittura antica, collezionista e pittore in prima persona, Geo Poletti è una figura di primo piano nel panorama artistico italiano della seconda metà del Novecento. La sua raccolta, costruita con occhio attento alla qualità e senza preclusioni verso gli “anonimi” e gli artisti considerati “minori”, ha svolto un ruolo importante nella riscoperta di alcuni pittori poco noti, poi universalmente riconosciuti da critica e mercato, a partire dall’amato Paolo Pagani (Castello Valsolda, Como 1655 - Milano, 1716), di cui sono esposti ben 7 dipinti, e di un genere emblematico della pittura di età moderna come la natura morta, esplorata con passione e competenza in molte delle sue diramazioni del Seicento e del Settecento. Continua

3 . Cosmos

Il progetto Cosmos, promosso dalla Fondazione BTS Como Arte con il patrocinio del Comune di Como, in occasione delle celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, è curato da Sonia D’Alto con contributi critici di Giovanni Berera e Paolo Bolpagni, e mette in dialogo, nelle sale neoclassiche di Villa Olmo, opere di artisti contemporanei con reperti archeologici risalenti all’età romana antica - proprio per omaggiare Plinio il Vecchio, uno dei più illustri cittadini comaschi - provenienti dal Museo Civico Archeologico Paolo Giovio di Como, dal Museo di Storia Naturale di Milano e antiche stampe del Castello Sforzesco di Milano, presenti entrambi per la prima volta a Como e dalle Collezioni museali di scienze naturali del Liceo Alessandro Volta di Como. Le opere degli artisti contemporanei, allestite lungo l’intero percorso espositivo, toccheranno invece tutti i linguaggi del contemporaneo, dall’arte tessile alla videoarte, dall’installazione site specific, al collage. Continua.

4 . Como Contemporary Festival

Ritorna nel mese di novembre il Como Contemporary Festival, nato nel 2019 nella fucina di idee dell’Associazione Culturale Polifonie, diretta dal violoncellista e compositore comasco Umberto Pedraglio. Una serie di incontri e concerti dedicati alla Nuova Musica, una forma di arte vitale e in pieno fermento ma troppo spesso assente nei cartelloni di teatri e sale da concerto. Fra i grandi nomi che saranno a Como per il Contemporary Festival 2023, si segnala in particolare Jean-Pierre Leguay, organista per quarant’anni della Cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Continua

5 . A due Voci La decima edizione del Festival A Due Voci – dialoghi di musica e filosofia si terrà a Como dal 3 al 19 novembre 2023 e sarà promossa nell’ambito della Journée mondiale de la philosophie patrocinata dall’UNESCO. Un evento culturale davvero importante per la città che, grazie a questa manifestazione ritrova un momento per affrontare tematiche di grande interesse filosofico, storico, musicale, sociale grazie al generoso impegno dei suoi organizzatori e alla presenza dei suoi illustri ospiti. Il Festival è realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Como e con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni per il Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio 2023-2024. Continua

6 . Selvatica

L’idea centrale del progetto iniziato 5 anni fa è stata quella di realizzare una rassegna gastronomica che potesse interessare tutti i ristoranti di Como e provincia, tanto da arrivare ad affermarla come la più partecipata manifestazione gastronomica del territorio comasco. Partita in sordina con trentadue ristoranti aderenti, si è arrivati in questi anni al coinvolgimento di tantissime attività di ristorazione che hanno l’opportunità di preparare dei menù senza vincoli di prezzo, adeguandoli alla loro struttura. Al centro della manifestazione, l’opportunità per trattorie e ristoranti del comasco di raccontare una storia di cucina, territorio e cultura attraverso gli ingredienti selvatici a filiera corta. Continua

E dopo il weekend...

7 . Strade Blue Live

Dopo la fortunata esperienza di Strade Rosse, il viaggio prosegue omaggiando Wlliam Least Heat-Moon e il suo romanzo più celebre. Questa nuova rassegna live si basa ancora sull’idea di offrire storie di musicisti e vignaioli partendo dall’idea di raccogliere e condividere racconti. In quest’epoca in cui tutto è sempre più immateriale e troppo veloce, con Strade Blu Live si è voluto creare un momento assolutamente fisico per ritrovare il piacere di stare insieme attraverso forme d’arte accomunate dalla passione per i sentieri secondari. In un cerchio di vita e mestieri, di vino e canzoni, di polvere e curve, di pagine e parole senza trucco. Continua