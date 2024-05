5 appuntamenti da non perdere nel primo super weekend di maggio

Primo weekend di maggio con il meteo che promette sole soprattutto domenica e temperature decisamente in ripresa. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo fine settimana di primavera Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a domenica.

1 . Bellezze Interiori

Il cuore del Festival Bellezze Interiori resterà la due giorni nel centro storico di Como, in programma il 18 e 19 maggio. Il pubblico potrà accedere a ben 14 giardini aperti per l’occasione, compresi gli splendidi pensili di Via Volta e alcune novità assolute come l’elegante giardino di Villa La Gallietta e la terrazza panoramica del Novocomum. Ad animare le location saranno oltre 30 eventi di grande musica italiana e internazionale sotto la direzione artistica di Andrea Parodi: artisti del calibro di James Maddock, Brian Mitchell, Sulutumana, Jesper Lindell, Eileen Rose, Richard Lindgren, Lorenzo Monguzzi si esibiranno nei giardini e nelle corti del centro storico. Continua

2 . Lario Critical Wine

Il Circolo Arci Terra e Libertà è lieto di invitarvi alla dodicesima edizione del Lario Critical Wine - La Festa che resiste - un evento enogastronomico per un consumo critico. LCW24 saranno due giornate per promuovere un modo diverso di consumare e produrre attento alla qualità, alla t/Terra, alle persone.

“Ma chi te lo fa fare!”, chiediamolo ai piccoli produttori rispettosi dei ritmi naturali e autentici della t/Terra e di chi la vive. Due giorni di incontri, degustazione, musica e buon cibo all'insegna del vino senza trucco. Continua

3 . Finzi Pasca il magico clown

Chiude la stagione di Prosa del Teatro Sociale di Como, un famoso artista a livello internazionale: venerdì 3 maggio alle ore 20.30 Daniele Finzi Pasca sarà protagonista di Icaro, di cui è anche autore e regista, accompagnato dalle musiche di Maria Bonzanigo, produzione Compagnia Finzi Pasca. Uno spettacolo in cui si parla di speranza dando vita a un antieroe, fatto della stessa sostanza di ognuno di noi. Opera emblematica di Daniele Finzi Pasca, questo spettacolo pensato per un singolo spettatore ha celebrato il suo trentesimo anniversario nel 2021. Soltanto una sola, privilegiata persona del pubblico, scelta a caso da Daniele, è completamente coinvolta sulla scena, mentre gli altri diventano una sorta di “voyeur”. Continua

Il Teatro Sociale di Como si avvicina alla chiusura di questa Stagione Notte 2023/24, intitolata GLEAM-X. Lo spazio sconosciuto, che ha visto affrontare la tematica dello spazio sotto moltissimi aspetti. Non può quindi mancare il cinema, che sarà protagonista di una maratona notturna, Odissea nel Teatro, in programma sabato 4 maggio, dalle ore 18.00 fino all’alba, in collaborazione con Cinema Astra Como. Lo spazio e il cinema: una grande storia d’amore. Viaggi interstellari, vascelli galattici e alieni spesso poco amichevoli, hanno attraversato i 130 anni della Settima Arte. Continua

5 . Voci dal Paesaggio Nordico

La Pinacoteca Civica di Como presenta nelle sue sale al primo piano, fino al 13 ottobre 2024, la mostra con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta. Al centro della ricerca dei due artisti contemporanei - tra i più rinomati nell’arte scandinava - c’è l’osservazione e la rappresentazione di una regione del Nord Europa, ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore e la fragilità del paesaggio, il clima e l’identità dei luoghi, con la loro storia, cultura, mitologia e tradizioni. La loro visione artistica è un racconto che non si limita ad una contemplazione estetica, ma coinvolge in un’esperienza più profonda, cognitiva e sensoriale. Continua