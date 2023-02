5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel primo weekend di febbraio

Primo weekend di febbraio con il meteo che promette sole sino a domenica. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicato alla musica e all'arte visiva. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma a Como e dintorni.

1 . Tirlindana senza spine

Un raggio di luce dalle Foreste invisibili. Ed è bello che a portarcelo siano i Tirlindana, una storica band di base tra la Valsolda e la Tremezzina, che raccoglie tutta la poetica e l'energia dei nostri due meravigliosi laghi. Trent'anni di attività alle spalle per questo inossidabile quartetto composto da Andrea Solinas, voce e chitarra, Marco Olivieri, basso, Francesco Farsoni, batteria e cori, Paolo Carnevali, chitarra e cori. Ai quali si è ora aggiunto per il progetto live "Senza Spine" il violino di Giulia Martini. Rock emozionale, testi colti e suggestivi, fanno dei brani di questo disco l'occasione perfetta per riportare in città i Tirlindana, attesi sabato 4 febbraio, alle 21, all'Officina della Musica di Como. Continua.

2 . Ritratti in Musica

Nella stanza della Musica del museo di Villa Bernasconi, il Comune di Cernobbio, in collaborazione con la Fondazione Arte Nova, presenta dal 26 gennaio 2023 al 20 marzo 2023, la mostra Ritratti in musica tra Otto e Novecento, una selezione di ritratti fotografici dall’atmosfera Liberty e pittorialista, provenienti da una collezione privata. La mostra è a cura di Claudia Taibez, responsabile del Museo, e di Elena Franco, direttrice artistica della Fondazione Arte Nova e sarà arricchita da concerti ed eventi collaterali che svilupperanno i temi proposti. Colonna sonora dell’esposizione una play list con musiche dell’epoca selezionate dal M° Enrica Ciccarelli tra gli indicabili bis delle stagioni musicali della Fondazione La Società dei Concerti di Milano. Continua.

3 . Ico Parisi