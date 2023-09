5 appuntamenti da non perdere nel primo weekend d'ottobre a Como e dintorni

Nuovi appuntamenti per il primo secondo fine settimana d'autunno con il meteo che promette sole e caldo quasi estivo sino a domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo fine weekend di inizio ottobre. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como.

1 . Orticolario

Al via la tredicesima edizione di Orticolario, da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre, nel parco di Villa Erba, a Cernobbio (CO), sul Lago di Como, residenza estiva dell'infanzia del regista Luchino Visconti. Quest'anno il biglietto è acquistabile sia online sia nelle biglietterie in loco. Il titolo è "Nel senso dell'acqua", il tema è il "Paesaggio d'acqua" mentre le piante protagoniste sono quelle per un giardino sostenibile. Dagli ecosistemi acquatici a quelli totalmente secchi, ogni pianta ha un rapporto speciale con l'acqua: Orticolario 2023 s'immerge nella profondità di questo legame, passando dalle ninfee ai cactus e mettendo in mostra i differenti habitat in cui le piante vivono. Continua

Dal 29 settembre al 1° ottobre Lugano, con la tradizionale Festa d’Autunno, dà il benvenuto alla stagione autunnale. Un’ampia offerta gastronomica con i tipici prodotti di stagione e diverse attività di intrattenimento vi aspettano in centro città. La Festa d’Autunno quest’anno propone un ricco programma di eventi e attività per tutta la famiglia: durante le tre giornate i visitatori potranno farsi deliziare dai sapori tipici della gastronomia locale e dall’ampia selezione di vini ticinesi grazie alle proposte dei grottini e dei ristoranti del centro. In programma anche il mercatino autunnale che con le sue vivaci bancarelle offrirà prodotti di artigianato locale e delizie di stagione. Continua

3 . Mozart al Sociale

Il Teatro Sociale di Como inaugura la Stagione Notte 2023/24, intitolata GLEAM-X. Lo spazio sconosciuto e dedicata alla tematica dello spazio, inteso sia come luogo fisico sia come qualcosa di sconosciuto, ancora da esplorare e a cui aneliamo. Titolo scelto per quest’apertura è Die Zauberflöte di W.A.Mozart, coprodotto dai Teatri di OperaLombardia, insieme a Fondazione Teatro Verdi di Trieste e Opera Carolina, in scena al Teatro Sociale di Como per la prima serata d’inaugurazione il 28 settembre (con replica sabato 30), alle ore 20.00, recite precedute come ogni anno dalla Primagiovani Under30, il 26 settembre. Continua