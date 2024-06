Tutti gli appuntamenti da non perdere nell'ultimo weekend di giugno a Como

Ultimo fine settimana di giugno con il meteo che sembra (il condizionale è d'obbligo) promettere più nuvole che sole soprattutto domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questi giorni d'inizio estate. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni.

All’interno del Festival Como Città della Musica, la rassegna di appuntamenti gratuiti Intorno al Festival, intriganti ed accattivanti, riscuote ogni anno sempre più interesse tra il pubblico. Si inizia cosi con il primo appuntamento della rassegna. Torna il concerto al tramonto alla Torre del Baradello, da sempre un evento molto apprezzato dal nostro pubblico, in programma per venerdì 28 giugno alle 20.30. Visto il successo passato, il Teatro ripropone la passeggiata organizzata da Slow Lake Como. Domenica 30 giugno alle ore 5.00, Simone Rubino, celebre percussionista che vanta collaborazioni con importanti orchestre, direttori, solisti internazionali, risveglierà il pubblico dal torpore dell’alba al Grumello, sul lago di Como. Continua

Spettacolo, intrattenimento e un’ampia gamma di proposte. Sono questi gli ingredienti principali della programmazione estiva 2024 del Comune di Como, rivolta ai cittadini e ai turisti, presentata questa mattina a Palazzo Cernezzi dal sindaco di Como, dall’assessore agli Eventi e dall’assessore alla Cultura del Comune di Como. Nella Basilica di Sant’Abbondio e nel suo compendio, appuntamento con il concerto della cantautrice statunitense Joan Osborne (30 giugno) - uno dei nomi più prestigiosi del rock e del pop mondiale. Continua

Si chiude domenic all'Ex-Tintostamperia a Como l'incontro collettivo di artisti le cui sensibilità si sono riunite generando una mostra. Un evento scaturito dalla necessità di confrontarsi e attivare una riflessione circa il momento storico che vede tristemente il moltiplicarsi di conflitti, guerre ed embarghi, aumentato del 40% dal 2020 secondo i dati del ACLED - Armed Conflict Location and Event Data Project. Oltre a Gaza in Palestina e alla situazione in Ucraina, i conflitti raggiungono particolare violenza anche in territori meno citati dai mass media, ma la cui condizione è altrettanto preoccupante: Myanmar, Siria, Messico, Nigeria, Sudan per citarne alcuni. Gli aspetti complessi determinati dai conflitti interessano la comunicazione, che spesso risulta condizionata ed oscurata nella cronaca. Continua

4 . Springing Up

La mostra di Marco Vido, ospitata nella Torretta Romantica di Villa Carlotta (Tremezzina, Como) e curata da Elena Isella, propone una selezione di opere a tema floreale. Springing Up è un invito alla rinascita e al rifiorire ispirati dalla forza della natura. Le forme, le composizioni, i colori, le brillantezze, le opacità dei dipinti di Vido sorprendono e seducono, conducendo l’osservatore in un mondo vitale, dove cogliere con stupore ogni avvio, ogni crescita, ogni espansione, ogni bellezza. Dopo aver trasposto in pittura, le emozioni e i sentimenti scaturiti da fatti di cronaca tra i quali la guerra in Siria (Damask’s Roses in War, 2013), le rivolte in Ucraina (Maidan, Kiev, 2013-2014) e la crisi climatica (Earthless, 2020; Bla bla bla, l’ignorante bestia umana, 2021), Vido torna con decisione sul tema floreale dipingendo, nel ciclo floralia, grappoli di boccioli, fioriture, corolle che emergono tra racemi verdi. Continua