5 eventi da non perdere nel weekend a Como e dintorni

Un fine settimana denso di appuntamenti ma con l'incognita pioggia soprattutto sabato sera e domenica. Sperando nella clemenza di Giove Pluvio, oltre alle gite che trovate qui, quello che ci attende sarà un weekend all'insegna della bellezza tra Como e Cernobbio e della musica in Tremezzina ma non solo. Vediamo quindi gli eventi più importanti.

2 . Water Games

Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 in programma la manifesta- zione “Cernobbio Water Games” a cura di Invincible Diving Asd e in collaborazione con il Comune di Cernobbio e numerose altre realtà locali e non che daranno supporto all’iniziativa. Il programma prevede per sabato 28 maggio 2022, dalle ore 10:00, l’appuntamento “Operazione fondali puliti” che prevede la pulizia del lago antistante la riva di Cernobbio, del piccolo porticciolo e il fondale antistante da detriti portati a valle dall'ultima alluvione (e dall'incuria dell'uomo). Domenica 29 maggio 2022 torna invece in questa nuova veste la tradizionale Festa dello Sport, denominata per questa edizione “Festa dell’acqua e degli sport per tutti”, che prevede numerosi appuntamenti durante la giornata. Continua.

Sabato 28 maggio la piazza XI febbraio di Lenno, Tremezzina, sarà idealmente collegata con un filo arcobaleno alla popolazione Ucraina, in occasione del concerto evento benefico per la raccolta fondi per il centro di accoglienza di Leopoli a cui andranno le offerte e i proventi della serata. A fare “gli onori di casa” ci sarà Davide Van De Sfroos per sostenere la causa benefica che si prefigge di inviare importanti aiuti al centro di accoglienza che ormai da mesi raccoglie profughi ucraini. Continua.