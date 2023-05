5 eventi da non perdere a Como e dintorni nell'ultimo weekend di maggio

Ultimo weekend di maggio con il meteo che promette ancora pioggia ma anche qualche ampia schiarita. Oltre alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un lungo fine settimana dedicato alla bellezza, alla musica e all'arte. Vediamo quindi tutti gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni nel fine settimana.

Sabato 27 e domenica 28 maggio vi aspetta un ricco programma di 15 eventi all’interno di 6 dei giardini privati più suggestivi del Lago di Como, che saranno eccezionalmente aperti al pubblico. Dopo il successo del weekend di Como, il Festival Bellezze Interiori sbarca a Tremezzina per il secondo, e conclusivo, appuntamento dell’edizione 2023. Per l’occasione i cancelli di 6 ville private di Tremezzina si apriranno per tutti i visitatori che troveranno al loro interno, tra fiori e scorci mozzafiato sul Lago, il solito mix di eventi per tutti i gusti.. Continua

Una serata da non perdere per vari motivi che ora andiamo a spiegarvi. Il prossimo 26 maggio, venerdì, al Tilt Cafè Music Club (via Salvo d’Acquisto- Appiano Gentile) un'accoppiata vincente: la presentazione di Vini e Vinili e un concerto solo piano e voce di Davide Sellari, in arte Olden finalista Targa Tenco e miglior artista emergente “Rock Targato Italia”. È la prima volta che il cantautore si esibisce senza sovrastrutture, in un'atmosfera densa e senza fronzoli. Si mette in gioco in questa nuova formula, rimanendo fedele alle sue origini e ispirazioni. Continua

3 . Speciale Trekking

Un grandissimo musicista, il suo gruppo e un tour europeo che tocca anche Como, sabato 20 maggio, alle 21.30 al Joshua Blues Club di Albate. Stiamo parlando di Tex Perkins and The Fat Rubber Band. Sono 40 gli anni di carriera di Tex Perkins, australiano della zona per noi meno convenzionale del paese, quella del nord. Molti i progetti che lo hanno visto impegnato: quello più visibile, a suon di dischi di platino in patria, è stato con i Cruel Sea nei primi anni ’90, ma i rockettari ricorderanno anche i Beasts of Bourbon. Con la Fat Rubber Band è al secondo album. Other World porta 10 nuove canzoni tra cui The Devil Ain’t Buying, un brano che sembra uscito dal repertorio di Joe Cocker, periodo Leon Russell di fine ’60s. Continua.

4 . Townes Van Zandt Day

Avete mai sentito parlare di un festival in Italia dedicato a Townes Van Zandt? In Italia? Dove? Sì, in un piccolo paesino a due passi dal fiabesco lago di Como e dalla vivace e Milano. Adesso vi starete chiedendo - perché organizzare un festival a Townes Van Zandt nel paese di Figino Serenza? Evidentemente è un territorio dove negli anni si sono create delle condizioni particolari.Non dimentichiamoci che c’era un promoter che si chiamava Carlo Carlini e che ha portato in Italia Townes, Guy Clark, John Prine, Joe Ely e tutti i più grandi cantautori americani. Domenica 28 maggio maggio, organizzato come sempre da Andrea Parodi, ci sarà quindi l’atteso ritorno del Townes Van Zandt International Festival a Figino Serenza (CO) con un cast stellare con tanto ospiti anche internazionali. Continua