5 eventi da non perdere a Como e dintorni nell'ultimo weekend di febbraio

Ultimo weekend di febbraio con il meteo che promette sole sabato e qualche debole pioggia domenica. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicato alla musica e all'arte visiva, al carnevale e alle ville del Lario. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma a Como e dintorni, con le sue tante sfilate di Carnevale.

1 . Theatrical

Continua la collaborazione del Teatro Sociale con le giovani associazioni del territorio e così, dopo il successo della prima edizione di Theatrical – a world of pure imagination nel febbraio 2022, ritorna l’evento firmato SFM s.r.l. dove questa volta i diversi generi musicali faranno da protagonisti. Il nome per questa edizione 2023 è Theatrical – discover through music e avrà luogo al Teatro Sociale di Como il 25 febbraio dalle ore 20.30 fino a tarda serata. Theatrical è un evento dedicato principalmente a giovani maggiorenni under30, che consiste in un percorso attraverso le diverse sale del Teatro, raramente accessibili al pubblico, con esibizioni live di artisti nei diversi generi di musica. Continua.

2 . Incontri con i vignaioli

Hanno iniziato nel 2015 dal Muetto, un’uva forse abbandonata nel tempo perché poco colorata, per poi arrivare a produrre sei etichette: tre rossi e tre bianchi, tutti vini imbottigliati dopo lunghe macerazioni. L’Albera è un rosso ottenuto da uve di Nibiò, Muetto e Mostarino, il fratello beverino del più robusto Barbàn. Quella di Cascina Barbàn è un’avventura collettiva (che vede coinvolti oltre a Maurizio e Martina, anche Pietro e sua moglie Maria Luz), è un respiro coraggioso, appassionato, sincero, dove il rispetto per la terra è un collante più che resistente. All'Enoteca Popolare di Cantù,sabato 25 febbraio alle 18.30, Maurizio Carucci, leader degli Ex Otago, e uno dei quattro fondatori di Cascina Barbàn, racconta la storia del Muetto. Continua.

3 . Carnevale di Cantù

Due il grande successo delle prime due sfilate, Il Carnevale di Cantù si congeda con un finale imperdibile per il sabato grasso. La Gran Sfilata del 25 febbraio è infatti il momento topico del carnevale canturino che ogni anno attira una grande folla di bambini che arrivano mascherati, pronti a fare il tifo per il loro preferito. Rimarranno davvero stupiti difronte ai mastodontici e fantasiosi carri. Il circuito partirà da piazza Volontari della Libertà, proseguirà in via Damiani e raggiungerà corso Unità d'Italia, in seguito via Manara e per finire via Carcano. Aprirà la sfilata il carro di Truciolo, maschera ufficiale della Città di Cantù. Continua.

4 . Villa Carlotta La meravigliosa Villa Carlotta, gioiello del Lario, si prepara al grande avvio della stagione 2023 con le prime due aperture al pubblico di sabato 25 febbraio e sabato 4 marzo. Dopo il successo dell’edizione 2022, torna l’appuntamento con “Carnevale Vegetale”. Sabato 25 febbraio, alle 14.30, i cancelli del parco si apriranno per ospitare il laboratorio, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, per realizzare una bellissima maschera con gli elementi che la natura metterà loro a disposizione. Sabato 4 marzo spazio alla creatività anche per gli adulti, a cui è rivolto il laboratorio per realizzare una “Ghirlanda di primavera”. Continua.

5 . Ico Parisi