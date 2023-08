I 5 migliori appuntamenti dell'ultimo weekend d'agosto

Lo spunto per il titolo della mostra Miniartexil ’32, Denudare feminas vestis (Denudare le donne vestendole), deriva dalle parole di Plinio il Vecchio estrapolate dalla sua monumentale opera Naturalis Historia, indicate e approfondite dal poeta e scrittore Vincenzo Guarracino. L'edizione 2023 dell'unica mostra al mondo che promuove la ricerca nella fiber art (arte tessile) contemporanea - in programma a Como, Ex Chiesa di San Pietro in Atrio e altre luoghi, dal 6 agosto al 3 settembre (inaugurazione sabato 5 agosto alle 17) e organizzata nell’ambito delle Celebrazioni del Bimillenario Pliniano - sarà infatti dedicata e rientrerà nel programma delle Celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, pilastro comasco della cultura classica. Come da tradizione, accanto ai minitessili (54 opere) realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo ci saranno diverse opere di grandi dimensioni realizzate da artisti internazionali sia emergenti che affermati. Continua

Un viaggio in battello sul lago Ceresio è quanto di più magico ci si possa attendere da una vacanza o da una gita di qualche ora. Un’avventura da vivere con gli occhi e con il cuore. Salire su una nave e salpare verso nuove destinazioni è un sogno, una magia che inizia a Gandria per poi spingersi verso Valsolda, Porlezza e Osteno. Un lento scorrere delle ore ammirando la natura. Per l’estate torna il Porlezza Tour, il progetto è firmato dalla Società Navigazione del Lago di Lugano e realizzato in collaborazione con l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla. Continua