5 eventi da non perdere nel primo weekend d'autunno a Como e dintorni

La città di Como entrerà in modo importante nel prossimo cartellone di Storie di Cortile e per festeggiare questo traguardo andrà in scena venerdì 23 settembre una serata di spin off del Festival. “Sarà una grande festa! – commenta Parodi – Sono molto contento che la città di Como entrerà finalmente a far parte della rete di Storie di Cortile. Abbiamo pensato a un super cast di artisti per questa serata speciale”. Sul palco si alterneranno il cantautore genovese Francesco Baccini, la songwriter di Portland Kassi Valazza e lo stesso Andrea Parodi Zabala con la sua band, in cui spiccano Alex Kid Gariazzo, cantante e chitarrista della Treves Blues Band e il trombettista Raffaele Kohler. Il “cortile” che ospiterà il concerto è l’antico chiostro di Palazzo Cernezzi, da anni sede del Comune di Como. Continua.

2 . Como Beer Festival

Arrica a Como dal 23 al 25 settembre il nuovo festival comasco dedicato alle migliori birre artigianali italiane! Como Beer Festival sara? un’esperienza gustativa e sensoriale unica, un’occasione imperdibile per assaporare le opere d’arte brassicola dei mastri birrai del nostro territorio e del Nord Italia. Per la prima volta a Como un craft beer festival con i birrifici artigianali in presenza, un evento assolutamente da non perdere. 9 Stand comporranno il mosaico della manifestazione, dove gli avventori potranno perdersi assaggiando il meglio delle loro produzioni: un’offerta di oltre 100 birre alla spina e oltre 20 stili di birra artigianale, suddivise tra “grandi classici” e “stili moderni”. Continua.

3 . Cassoeula di fine estate

Non è ancora finita l’estate e già si pensa alla Cassoeula. La prima sagra dedicata esclusivamente alla Cassoeula con le Birre Artigianali al Parco del Bersagliere di Cantù, in via Como a ingresso gratuito, si svolgerà questa festa dei sapori brianzoli. Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre, al Parco del Bersagliere, arriva un weekend all’insegna del gustoso piatto tipico lombardo, che sarà in buona compagnia di polenta, salumi, formaggi e naturalmente tantissime birre artigianali selezionate da Paneliquido. In questa sagra avrete la possibilità di mangiare la vera Cassoeula della tradizione, cucinata al Bersagliere dallo staff della Cassoeula Del Togn, specialisti del piatto principe della cucina lombarda al Ristorante Capanna di Lurago d’Erba dal 1945 e protagonisti del primo ristorante milanese dedicato alla Cassoeula, aperto nel 2021. Il profumo che invaderà gli spazi del Parco Del Bersagliere e i sapori che saprà regalare saranno da leccarsi i baffi. Continua.