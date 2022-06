5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel primo fine settimana d'estate

Il primo weekend d'estate non fa scherzi e il meteo prevede tanto bel sole. Oltre alle gite sul Lario che trovate qui, quello che ci attende sarà quindi un weekend all'insegna della bellezza, della musica, del vino, della letteratura tra Como, Lezzeno, Menaggio e Tremezzina. Vediamo quindi gli eventi più importanti.

1 . Lake Como Wine Festival

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno, si svolge a Como la prima edizione della Prosecco Fest, edizione speciale estiva del Lake Como Wine Festival interamente dedicata al Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg. Nel cuore del centro storico di Como, fra via Ballarini e via Gobetti, dieci cantine di Valdobbiadene presenteranno, ai tanti appassionati che vorranno incontrarle, il loro spettacolare Prosecco Superiore Docg, abbinato allo street food d’autore proposto dai ristoranti Pretesto e Visini. Un’occasione davvero imperdibile per gli amanti del vino più venduto al mondo. Continua.

La Villa del Grumello è luogo di sperimentazione e di intrecci creativi, tra generi artistici e discipline, tra generazioni e sguardi differenti, tra pratiche di cura e spontaneità. Luogo di trasformazione delicato da attraversare con lentezza e dove coltivare la bellezza e lo stupore. Villa del Grumello. Jazz, alla sua seconda edizione, ospita artisti di fama internazionale, con una proposta che spazia dal jazz di Django Reinhardt – reinterpretato e proposto da vari ensemble, come il Maurizio Geri Swingtet e il Trio Bombardieri, Guiducci, Tavolazzi – alla musica classica unita al bit box di Cristina Zavalloni, al jazz “puro” di Antonio Faraò, noto in tutto il mondo come uno dei migliori pianisti jazz europei. Continua.