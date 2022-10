5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel weekend

Quarto weekend d'ottobre con la minaccia della pioggia soprattutto sabato. Sperando in una giornata migliore almeno domenica, oltre alle escursioni che trovate qui , quello che ci attende sarà comunque un weekend dedicato ai motori e alla bellezza offerta dalle tante proposte sportive e culturali. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma tra sabato e domenica.

Dopo sei gare da nord a sud della Penisola eccoci giunti alla decisiva prova del Campionato Italiano Rally Asfalto: è di scena a Como e nella sua provincia venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2022 il Rally Villa d'Este. La competizione è organizzata dall’Automobile Club Como sostenuto anche quest’anno da sponsor che hanno cementato il rapporto con il comitato che cura la regia dell’evento. L’edizione 2022 del rally internazionale vede attuata una novità rilevante: si tratta del ritorno di Villa d’Este come Official Race Sponsor al fianco di Automobile Club Como. Si tratta di un ricorso storico di prestigio. Continua.

2 . Miniartextil

Fino all'8 gennaio torna a Como Miniartextil, la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale che per la sua 31° edizione ha scelto come titolo Rosa Alchemico, un invito a nuove forme di positività ed energia, un inno a un colore che trasmette un’idea di libertà pacifica che, unita al concetto quanto mai attuale di alchimia e mescolanza, appare la combinazione perfetta per liberare nuove idee. Ospitata per questa edizione negli spazi della settecentesca Villa Olmo, Miniartextil vede la partecipazione di nomi internazionali per la prima volta a Como, come Marinella Senatore, artista internazionale reduce dal Festival Alliance des Corps la cui pratica è caratterizzata da una forte partecipazione collettiva, o Jacopo Benassi già presente con i suoi lavori alla Tate di Londra e al Palais De Tokyo di Parigi. Continua.

3 . Flower Power

Un gruppo di amici che negli anni '70 erano al massimo bambini, che la stagione dei figli dei fiori l'hanno sognata e poi vissuta come fatto di costume sociale e musicale. E saranno infatti i vestiti e le canzoni a colorare Flower Power, l'evento benefico organizzato da Mamo Colombo e Michele Viganò per sabato 22 ottobre, alle 21, alla Serre Ratti a Casnate con Bernate. Continua.

4 . Canova a Villa Carlotta

In occasione del secondo centenario della morte di Antonio Canova (1757 - 1822), Villa Carlotta celebra l'eredità di uno dei più grandi maestri della scultura di tutti i tempi in grado di trasformare l'idea stessa della scultura e la sua tecnica, creando capolavori immortali diventati popolari e riprodotti in tutto il mondo. Le celebrazioni di questo anno speciale si chiuderanno con la mostra “Canova, novello Fidia”, invitando il pubblico a intraprendere un inedito percorso alla riscoperta dei due autori attraverso il dialogo tra le opere canoviane del museo e alcuni importanti prestiti di reperti archeologici provenienti dai maggiori musei italiani.. Continua.

5 . Selvatica

Sosteniamo i locali del territorio”: è questo lo spirito che, fino al prossimo 20 novembre, animerà nuovamente la rassegna gastronomica Selvatica, organizzata da Confcommercio Como e dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi Como, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. L’iniziativa offre a trattorie e ristoranti aderenti l’occasione di valorizzare il proprio talento e la propria conoscenza del territorio senza limiti al numero di portate a base di ingredienti selvatici e con l’articolazione di uno o più menù, che possono comprendere pietanze realizzate appositamente oppure già presenti nella carta dei locali. Continua.