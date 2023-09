Primo weekend d'autunno: i 5 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni

Nuovi appuntamenti per il primo fine settimana d'autunno di un fine settembre con il meteo che promette sole solo domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo fine weekend. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como.

Per decenni classica motoristica delle “foglie morte” d’ottobre, il 42° Trofeo Villa d’Este ACI Como quest’anno viene anticipato di un mese, accrescendo l’interesse agonistico, sportivo e di promozione turistica e ambientale. Stavolta, infatti, la gara lariana si presenta articolata su due giornate – venerdì 22 e sabato 23 settembre 2023 – con un tracciato di 318 km di cui 88,60 km comprendente sei prove speciali e una doppia valenza di prestigio. Sono 95 gli equipaggi al via, tra rally moderno e storico, con partenza ed arrivo nel salotto comasco di Piazza Cavour. Continua

2 . Sulutumana

Dopo l'ormai lontana pubblicazione dell’album Vadavialcù, ormai un lustro fa, e mentre stanno lentamente lavorando alla realizzazione di nuove canzoni, i Sulutumana tornano a esibirsi dal vivo. Ecco quindi i nuovi live in programma ancora settembre per la band sempre nelle mani e nella voce di Gian Battista Galli. Quello di domenica 24 settembre sarà un doppio appuntamento con una delle band più amate dal pubblico comasco e non solo. Continua.

3 . Festa Pop

Sesta edizione del festival al parco comunale del Castello di Ariberto a Capiago. Ci sarà un area dedicata ai concerti, una zona per i mercatini, una per i bambini e vari punti bar e ristoro.Si parte giovedì sera con una serata dedicata a due Djs: Matyla e VOSM. Venerdi invece avremo il piacere di ospitare il grande Alberto Fortis, il capiaghese Mario Bargna e Legru, nuove promesse del rock comasco. A degna conclusione del festival sabato ci saranno i torinesi Indianazier, gli Zac da Roma e I miei miglioro complimenti da Milano.