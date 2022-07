5 eventi da non perdere a Como e dintorni in un bollente fine settimana di luglio

Il quarto weekend di luglio promette ancora tanto sole e molto caldo. Oltre alle gite sul Lario che trovate qui, quello che ci attende sarà quindi un altro fine settimana all'insegna della bellezza dell'estate, della musica tra Como, Zelbio, il lago di Comabbio e Lugano. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma tra venerdì 15 e domenica 17 luglio.

1 . Buscadero Day

Ritorna la maratona musicale del Buscadero Day dopo due anni di stop forzato per il covid e raddoppia con due date. Nato il provincia di Como, a Pusiano, la maratona live organizzata da Andrea Parodi si è trasferita dal 2017 in provincia di Varese. La XII edizione del Buscadero Day andrà in scena il 22 e 23 luglio in collaborazione con l’Associazione WOODinSTOCK APS. Sono attesi sul palco del Buscadero grandi nomi del rock internazionale con la cult band The Delines e il bluesman/songwriter di New Orleans Anders Osborne e il nostro Davide Van De Sfroos che sigillerà la kermesse. E ancora James Maddock, Brian Mitchell da New York, Eileen Rose e Rich Gilbert da Boston, l’acoustic duo Open Road da San Francisco. Non mancheranno cantautori e band italiani come Massimo Priviero, Andrea Parodi Zabala & Borderlobo, Mandolin Brothers, che hanno sempre trovato spazio sulle pagine del magazine Buscadero, anima e del Festival. Nell’incantevole Parco Berrini di Ternate sulle sponde del Lago di Comabbio verranno allestiti tre palchi oltre a bancarelle di artigianato, stand musicali, servizio bar e cucina. Continua.

2 . Zelbio Cult Il nuovo appuntamento di Zelbio Cult per sabato 23 luglio è all’insegna del fumetto italiano. In occasione dei 75 anni di Tex e degli 80 anni della Sergio Bonelli – casa editrice nota anche per altri successi come Dylan Dog – il suo direttore editoriale Michele Masiero svelerà retroscena esclusivi di Tex, l’eroe dei fumetti più famoso e longevo d'Italia, ripercorrendo nel frattempo la storia della casa editrice. Tex Willer non è solo il personaggio di una saga: è ormai diventato un vero e proprio “fenomeno di costume”, un'eccellenza tutta italiana su cui si fonda la realtà culturale della Sergio Bonelli Editore, che in 80 anni di vita ha fatto sognare milioni di lettori. La storia della casa editrice è anche la storia di una famiglia (dal capostipite Gianluigi Bonelli, alla moglie Tea al loro figlio Sergio) che ha saputo raccogliere attorno a sé i migliori autori della nona arte: scrittori e sceneggiatori a cui si deve il successo di Tex, ma anche di decine di altri amatissimi personaggi, da Zagor a Mister No, da Martin Mystère a Dylan Dog. Domenica 24 luglio, grazie alla collaborazione oramai consolidata con il Festival di Bellagio e del Lago di Como, il flautista Raffaele Trevisani suona invece le musiche di Luigi Boccherini, Gaetano Donizetti e Saverio Mercadante. Continua. 3 . Jazz al Grumello