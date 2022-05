Un weekend a tutto gas, gli appuntamenti da non perdere a Como e dintorni

Un fine settimana denso di appuntamenti all'insegna del vero caldo estivo come segnalato dal meteo. Oltre alle gite che trovate qui, quello che ci attende sarà un weekend all'insegna dei motori, con due manifestazioni dedicate alle auto di lusso tra Como e Cernobbio e il ritorno del rally in Val D'Intelvi. E poi ancora arte e musica. Vediamo quindi gli eventi più importanti. 1 . FuoriConcorso La manifestazione torna nella splendida cornice del lago di Como dal 20 al 22 maggio 2022, in concomitanza con il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este e con una nuova edizione tutta da scoprire. Una kermesse che si arricchisce di collaborazioni con importanti musei e fondazioni internazionali, a cui verrà dedicata una nuova location prestigiosa. La selezione proveniente dal MAUTO approderà a Villa Olmo, che andrà quindi ad aggiungersi a Villa del Grumello e Villa Sucota, formando la triade delle dimore che accoglieranno le automobili d’eccezione della nuova edizione di FuoriConcorso. Mentre le due ville da sempre protagoniste della manifestazione accoglieranno i bolidi del nuovo tema di FuoriConcorso - che verrà rivelato prossimamente - Villa Olmo diventerà la casa dei musei e delle fondazioni internazionali, in una location storica disegnata dall’architetto Simone Cantoni e tra le più belle ville d’Italia. Continua. 2 . Concorso Eleganza Villa d'Este L’intervallo tra due edizioni del Concorso d’Eleganza Villa d’Este non è mai stato così breve come quest’inverno. Il clamoroso successo del Concorso d’Eleganza Villa d’Este dello scorso ottobre ha ispirato tutti noi, e ora siamo di nuovo immersi nella pianificazione del nostro prossimo appuntamento. Non meno di voi, indubbiamente, siamo impazienti di vedere le tante preziose gemme allineate nel parco del Grand Hotel Villa d’Este per la magnifica presentazione dal 20 al 22 maggio 2022. Questa volta, il Comitato di Selezione è riuscito a scegliere in tempi record un parterre di sostenitori davvero eccezionale ed entusiasmante. L'evento si terrà in concomitanza con FuoriConcorso. Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este sarà dedicato ad alcuni importanti anniversari. Continua.

3 . Rally Val D'intelvi Si rialza il sipario sul Rally della Val d'Intelvi. La prima edizione, delle 13 disputate fin qui risale al 1985. Ma finalmente dopo tante parole e dopo ben 17 anni di assenza la corsa torna ada animare la valle dal 21 al 22 maggio 2022. Una 14^ edizione classica ma anche la prima edizione storica. Qui tutti i partecipanti in gara. Sabato 21 maggio ore 16.21 e 20.22: La Bolla si presenta come la speciale più impegnativa della gara. Ripercorre in senso contrario la prova Alpe Grande del Rally Trofeo Aci Como ma si tratta di un speciale nuova per tutti. La speciale prende il via sull’ultimo tratto della salita che collega la località “Passeggeri” di San Fedele all’Alpe Grande: dopo un primo tratto pianeggiante e molto guidato, gli equipaggi, raggiungeranno la celebre inversione in località “Bolla” e poi si “getteranno” sul tratto in discesa che porta a Casasco Intelvi. Il termine gara è previsto subito dopo l’altrettanta impegnativa inversione di marcia del lavatoio di Casasco. Continua.

4 . Festival della Luce Il Festival della Luce, a Como dal 13 al 22 maggio, intende essere un omaggio a Louis Pasteur, nel bicentenario della sua nascita, scopritore dell’asimmetria nei cristalli e dei vaccini e al Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi che per la sua teoria della “complessità” è riconosciuto a livello mondiale come uno dei più geniali teorici. I cristalli sono l’espressione di un ordine organizzato in natura che, dalle strutture subatomiche a quelle chimiche e biologiche, accompagna il cammino dal mondo cosiddetto “inanimato” a quello della “vita”. Si va dalle strutture macroscopiche dei cristalli minerali ai reticoli cristallini della microbiologia, responsabili - come il DNA - dell’organizzazione del mondo vivente. Un sistema complesso è, invece, un qualunque sistema costituito da un grande numero di elementi eterogenei nel quale l’interazione tra questi elementi crea una struttura collettiva a molti livelli. Continua.