5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel primo fine settimana di settembre

Il primo weekend di settembre sarà all'insegna dell'incertezza meteo ma con il caldo ormai alle spalle. Oltre alle gite sul Lario che trovate qui, quello che ci attende sarà quindi un altro fine settimana all'insegna della bellezza dell'estate, della musica, delle sagre gastronomiche, della street art. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma tra venerdì 2 e domenica 4 settembre.

1 - Storie di Cortile

Asettembre torna il Festival Storie di Cortile con tre appuntamenti che andranno a chiudere il cartellone della sesta edizione. Ma restate sintonizzati perché ci potrebbe essere un evento fuori programma che annunceremo a breve. Il primo appuntamento è per venerdì 2 settembre alle 21.00 nel cortile della Baita degli Alpini con il cantautore Luca Ghielmetti che sarà accompagnato da una super band in cui spicca la sassofonista Sophia Tomelleri, nipote del celebre musicista jazz Paolo Tomelleri. Luca Ghielmetti è un caposcuola della canzone d’autore lariana con una passione per Brassens, Paolo Conte, De André e Tom Waits miscelati in uno stile personale che rende la sua musica graffiante e leggera, densa di spessore e delicatissima. Continua.

2 . Sulutumana a Torno

Dopo la pubblicazione dell’album Vadavialcù e mentre stanno lavorando alla realizzazzione di nuove canzoni, i Sulutumana tornano ad esibirsi con un concerto mattutino nell’incantevole cornice della piazzetta di Torno sul lago di Como, luogo che li ha visti protagonisti anche la scorsa estate durante il LungoLario Express Tour, insieme a Luca Ghielmetti e Filippo Andreani. Per questo concerto i Sulutumana si esibiscono nell'ormai classica formazione in trio: Gian Battista Galli alla voce e fisarmonica, Nadir Giori al basso e contrabbasso, Francesco Andreotti alle tastiere. Continua

3 . Mirabirra

Mirabirra è un beer festival che pone la sua attenzione ai birrifici che affrontano tematiche legate all’inserimento delle persone fragili nel mondo del lavoro, l’ambiente e la cultura Mirabirra è anche un’occasione privilegiata per conoscere e degustare tantissime birre artigianali e i suoi innumerevoli stili, essendoci tra gli organizzatori lo staff di Paneliquido, realtà leader nel settore dell’organizzazione eventi con la birra artigianale. Non solo: Mirabirra supporta gli artisti locali e la musica dal vivo, per tutta la durata dell’evento ci sarà da divertirsi. Continua.

4 . Grecia in Festa

Dal 1 al 4 Settembre a Cantù va in scena Grecia in Festa: quattro giornate di gusto e divertimento dedicate alla cucina del Peloponneso nella centrale Piazza Garibaldi. Una kermesse imperdibile per tutti gli amanti della cucina mediterranea, dei sapori tutti da scoprire in un solo giorno tra le tante bancarelle presenti. Insomma un'occasione unica per gustare nuovi piatti dellla cucina ellenica. Continua.

5 . La Notte dei Graffiti

La notte dei graffiti venerdì 2 settembre, repliche sabato 3 e domenica 4 settembre, alle 21 Ex Tinto-stamperia Val Mulini, in via dei Mulini 3 a Como (ampio parcheggio interno). Ingresso libero. Tuttattaccato, multivisione con Il suonatore imperterrito. Progetto di Andrea Rosso, musica dal vivo Giuseppe Milano e Mauro Settegrani. Allestimento Dario Onofrio, Sara Sostini, Michela Borghi, Lux Callari, Beatriz Traveso Peréz. Como. Street sound a cura di Dario Onofrio. La notte dei graffiti è un'iniziativa di ecoinformazioni. Continua.