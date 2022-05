5 eventi da non perdere a Como e dintorni per il ponte del 2 giugno

Un fine settimana lunghissimo grazie al ponte del 2 giugno. Il meteo promette sole e qualche temporale solo domenica. Con le scuole chiuse, quattro giorni di festa. Oltre alle gite che trovate qui, quello che ci attende sarà quindi un weekend all'insegna della bellezza tra Como e Cernobbio e della musica in Tremezzina ma non solo. Vediamo quindi gli eventi più importanti.

"Regioni d’Europa" è l’evento fieristico annuale itinerante dedicato al cibo e all'artigianato europeo. Si tratta di una serie di mostre-mercato con prodotti provenienti da tutto il continente, che hanno realizzato l’evento nelle piazze dei più importanti centri storici nazionali. Decine di espositori provenienti da tutti i Paesi d'Europa contribuiranno così ad arricchire l’atmosfera di Como (zona Giardini a Lago) con prodotti enogastronomici, street food, tè e infusi, ma anche artigianato come bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici. Continua .

2 . Borgo di Vino

Un solo evento, dieci imperdibili storie. Borgo di Vino è l’appuntamento itinerante che abbraccia l’Italia dei suoi borghi più belli e dei suoi vini migliori. Le eccellenze enogastronomiche entrano tra vicoli, rocche e scorci di terra e di mare per offrirvi weekend unici di riscoperta dei territori, da esplorare a passo lento e calice alla mano. Un viaggio gustoso che attraversa l’estate, tra degustazioni, percorsi formativi ed esperienze diffuse dove i vini e i loro protagonisti si raccontano in cornici di grande suggestione. Da giovedì 2 a sabato 4 giugno il piacere del vino e la magia del Lago di Como si incontrano, per dar vita a un evento unico e speciale. Castello, incantevole borgo di Menaggio, si trasforma in “Borgo di Vino” e apre le porte all'eccellenza vitivinicola. Un appuntamento enogastronomico di qualità, con cantine selezionate provenienti da più parti di Italia, in una cornice suggestiva e caratteristica. Continua.

Tornano i grandi appuntamenti enogastronomici nel magico scenario del Castello di Carimate: dal 2 al 5 giugno va in scena Arrosticini & Microbirrifici Festival 2022, la quarta edizione del format itinerante dedicato a due delle specialità italiane per eccellenza, arrosticini abruzzesi e birre artigianali, un'accoppiata semplice ma perfetta. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Il consiglio è comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo. Orario continuato per pranzo e cena. Nell’arco della giornata il pubblico potrà gustare tipici arrosticini abruzzesi (con possibilità di servizio da asporto e take away) e bere birre artigianali, godersi musica dal vivo o discutere nell’area relax con tavoli. Venerdì 3 giugno verrà messo in scena il Concerto Omaggio a Lucio Battisti, mentre Sabato 4 giugno la serata verrà animata da “Faber is Back”, tributo a De Andrè (entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21). Continua.