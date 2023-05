5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel terzo weekend di maggio

Terzo weekend di maggio con il meteo che promette ancora pioggia e solo qualche debole schiarita. Oltre alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un lungo fine settimana dedicato allo street food, alla musica ai motori e all'arte. Vediamo quindi tutti gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni nel fine settimana.

La Scozia promette con la sua delegazione di essere una delle protagoniste indiscussa dell’evento, offrendo ai tanti visitatori una parte importante della cultura di quel territorio. Nell’area allestita troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, haggis, fudges, Irn bru e poi tanti accessori come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e Harris Tweed, la lana delle ebridiù conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità. Continua

Un nuovo appuntamento musicale, venerdì 19 maggio alle 21, all'Enoteca Popolare di Cantù. Sul palco del circolo Arci Terra e Libertà arriva infatti Fabrizio Coppola per presentare dal vivo il suo nuovo album Heartland. Intimo, profondo, attento alla cornice sociale in cui si muove la sua musica, Fabrizio Coppola oltre ad avere una penna profonda, con questo nuovo lavoro riporta alla luce le sue radici nel segno di una grande maturità vocale. In questi brani gli amori musicali di Coppola sono espressi in una forma canzone più intima e per la quale è stato cucito un tessuto musicale perfettamente aderente a questa veste autorale, dolente e raffinata, che riporta alla mente anche il Matt Berninger solista di Serpentin Prison. Continua

3 . Tex Perkins

Un grandissimo musicista, il suo gruppo e un tour europeo che tocca anche Como, sabato 20 maggio, alle 21.30 al Joshua Blues Club di Albate. Stiamo parlando di Tex Perkins and The Fat Rubber Band. Sono 40 gli anni di carriera di Tex Perkins, australiano della zona per noi meno convenzionale del paese, quella del nord. Molti i progetti che lo hanno visto impegnato: quello più visibile, a suon di dischi di platino in patria, è stato con i Cruel Sea nei primi anni ’90, ma i rockettari ricorderanno anche i Beasts of Bourbon. Con la Fat Rubber Band è al secondo album. Other World porta 10 nuove canzoni tra cui The Devil Ain’t Buying, un brano che sembra uscito dal repertorio di Joe Cocker, periodo Leon Russell di fine ’60s. Continua.

4 . Fuoriconcorso

Il 20 e 21 maggio sul Lago di Como, a Villa del Grumello e Villa Sucota, FuoriConcorso Aero rende omaggio ad alcune delle auto più belle, rare e spettacolari mai costruite Nella stessa cornice, FuoriConcorso Open Museum celebra il 75° anniversario di Porsche, a Villa Olmo Tanti i momenti di confronto e arricchimento, come i due Conversation Program con ospiti che han fatto la storia dell’automotive. Si festeggeranno anche gli anniversari di case automobilistiche come Pagani e Alfa Romeo, oltre che la presentazione in anteprima di un libro dedicato a un’automobile leggendaria che compie 50 ann. Continua