Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorni

Terzo fine settimana di luglio con il meteo che sembra (il condizionale è d'obbligo) promettere più sole che nuvole ma anche qualche temporale soprattutto domenica pomeriggio. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questi giorni d'inizio estate. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni.

1 . Pooh live a Cernobbio

Ci siamo: tutto pronto a Villa Erba di Cernobbio per Le Serre Music Festival con il suo ricchissimo cartellone promosso da My Nina. Primo atteso appuntamento di questa kermesse estiva, qui le indicazioni per i parcheggi, sono i Pooh, attesi sul lago di Como venerdì 19 luglio. La band per eccellenza, che ha fatto la storia della musica italiana e tra le più longeve e amate dal pubblico, torna live con la tournée Pooh – Amici per Sempre Estate 2024.. Continua

2 . De Gregori Live a Cernobbio

ll secondo appuntamento live a Villa Erba per Le Serre Music Festival, porta sul palco di Cernobbio Francesco De Gregori domenica 21 luglio. Opening Act Francesca Baraldi. Una data del suo tour con cui torna sui palchi a due anni di distanza dagli ultimi live da solista. Ad accompagnare il cantautore romano, che proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, la sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta ne. Continua

3 . Jazz al Grumello