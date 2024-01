5 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni nel weekend

Terzo fine settimana dell'anno con il meteo che potrebbe giornate fredde ma serene. Ecco comunque i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo tranquillo weekend di gennaio. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como da venerdì sino a domenica.

Non si può più dire che non succede niente sul lago d'inverno da quanto (nonostante lo stop) c'è IL Macello! che torna a Naggio (Grandola ed Uniti) con più musica, più case, più cibo, più festa. Sabato 20 gennaio dalle 18 a Naggio, Grandola ed Uniti. Le case si aprono per ospitare concerti di amici vecchi e nuovi: I Potage di Sandro Sench Bianchi, I Tirlindana, KNKproject, Sergio Lattes, La Forma delle Nuvole. Ospite d'onore Peppe Voltarelli, che torna sul Lario dopo la magica serata dello scorso novembnre a Strade Blu, con La grande corsa verso Lupionòpolis.. Continua

2 . Madama Butterfly

Chiude la stagione d’opera 2023/24 al Teatro Sociale di Como, venerdì 19 gennaio alle ore 20.00 e domenica 21 alle ore 15.30, Madama Butterfly di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore. Madama Butterfly di Giacomo Puccini è un titolo molto caro al Teatro Grande di Brescia, da dove è partita la tournée. Nel maggio 1904 proprio a Brescia, dopo l’inatteso fiasco della prima milanese, la nuova versione “bresciana” dell’opera ottenne un enorme successo internazionale e sancì l’immortalità del capolavoro pucciniano. Continua

3 . Slow Lake Como

Continuano gli appuntamenti in Spina Verde per andare alla scoperta del Parco Regionale anche in questa suggestiva stagione, che ci regala colori e paesaggi particolari e ricchi di fascino. Sabato 20 gennaio, nel buio della notte, pile alla mano, attraversiamo i boschi in compagnia di una guida, per andare alla scoperta della storia e dei segreti del Castello e ammirare dall'alto un panorama suggestivo, le luci della città e il Lago. Domenica 21 gennaio, un paradiso naturalistico, ma anche un luogo incredibilmente ricco di testimonianze storiche, a pochi minuti da Como, dal Lago di Como e dal confine con la Svizzera. "Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee" è un itinerario guidato che ci permette di esplorare trincee, fortini e passaggi nascosti, luoghi leggendari percorsi da soldati, viandanti e contrabbandieri. Continua

Il progetto, promosso dalla Fondazione BTS Como Arte con il patrocinio del Comune di Como, in occasione delle celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, è curata da Sonia D’Alto con contributi critici di Giovanni Berera e Paolo Bolpagni, e mette in dialogo, nelle sale neoclassiche di Villa Olmo, opere di artisti contemporanei con reperti archeologici risalenti all’età romana antica - proprio per omaggiare Plinio il Vecchio, uno dei più illustri cittadini comaschi - provenienti dal Museo Civico Archeologico Paolo Giovio di Como, dal Museo di Storia Naturale di Milano e antiche stampe del Castello Sforzesco di Milano, presenti entrambi per la prima volta a Como e dalle Collezioni museali di scienze naturali del Liceo Alessandro Volta di Como. Le opere degli artisti contemporanei, allestite lungo l’intero percorso espositivo, toccheranno invece tutti i linguaggi del contemporaneo, dall’arte tessile alla videoarte, dall’installazione site specific, al collage. Cosmos, che si tiene a Villa Olmo fino al 28 gennaio 2024, Continua

Niente stop invernali, dunque, ma dopo una brevissima pausa natalizia si inizia subito con le passeggiate d’inverno, armati di tisane calde e tanta meraviglia, perché sul lago, si sa, la meraviglia è garantita tutto l’anno. Seconda novità 2024: Villa Pizzo ha creato una newsletter mensile con cui non solo informare cittadini e turisti in merito alle sue iniziative, ma anche per condividere storie, curiosità e bellezza. Continua

Il primo appuntamento del nuovo anno con la rassegna Strade Blu Live è dedicato al grande Gianni Mura (nella foto di Nicola Marfisi insieme a Francesco Guccini) con lo spettacolo, Si sbagliava da professionisti, scritto e interpretato da Marco Arturi. Con lui sul palco ci saranno Giorgia D'Agostino e Orlando Manfredi. La serata sarà introdotta da Maurizio Pratelli insieme ad Antonio Silva, anima del Premio Tenco, e Luca Ghielmetti. Come di consueto anche quarto viaggio di Strade Blu Live sarà impreziosita della presenza di un vignaiolo e dalla degustazione dei suoi vini, in questo caso si tratta di uno storico produttore piemontese: Ezio Cerruti. Continua