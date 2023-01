7 eventi da non perdere a Como e dintorni nel weekend

Penultimo weekend di gennaio con il meteo che promette freddo e sole sino a domenica. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicato alle fine delle manifestazioni musicali e all'arte visiva. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma a Como e dintorni ricordando che Circus of Light al Teatro Sociale è già sold out.

1 . Macello a Naggio

Non si può più dire che non succede niente sul lago d'inverno da quanto (nonostante lo stop) c'è IL Macello! che torna a Naggio (Grandola ed Uniti) con più musica, più case, più cibo, più festa. Il Macello - Musica in casa e cibo ai falò di Sant'Antonio per sopravvivere all’inverno Non c'erano luoghi dove trovarsi, ci si invitava a casa. Non c'era da mangiare, si faceva festa con il maiale. Non c'era il riscaldamento, si accendeva un falò. Ecco, Macello! è tutto questo con concerti in ogni casa. Per sopravvivere all'inverno.. Continua.

2 . Omaggio a De André

Lo Spazio Gloria di Como, dal 2007, ha reso omaggio a Fabrizio De André con l’evento “Dai Diamanti non Nasce Niente”, che giunge quest’anno alla 17esima edizione. L’evento ha sempre visto una fortissima partecipazione di pubblico e ha contribuito, fin dalla prima edizione, all’intensa attività culturale per il cineteatro comasco, confermando il valore della presenza sul territorio di un importante spazio che in questi anni ha presentato rassegne cinematografiche, concerti, iniziative musicali e teatrali di notevole qualità e valore artistico. Per dirla con le parole di De André, lo Spazio Gloria si conferma una “goccia di splendore” e di cultura che deve brillare sempre alta nel cielo lariano.. Continua.

3 . Miniartextil

Fino al 29 gennaio 2023 torna a Como Miniartextil, la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale, che per la sua 31° edizione ha scelto come titolo Rosa Alchemico, un invito a nuove forme di positività ed energia, un inno a un colore che trasmette un’idea di libertà pacifica che, unita al concetto quanto mai attuale di alchimia e mescolanza, appare la combinazione perfetta per liberare nuove idee. Ospitata per questa edizione negli spazi della settecentesca Villa Olmo, Miniartextil vede la partecipazione di nomi internazionali per la prima volta a Como, come Marinella Senatore. Continua.

4 . Ico Parisi