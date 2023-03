5 eventi da non perdere a Como e dintorni nell'ultimo weekend d'inverno

Ultimo weekend d'inverno con il meteo che promette sole e clima primaverile. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicata alla musica, agli eventi in villa, al musical e al cibo. Vediamo quindi gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni.

1 . Pretty Woman

Scritto da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente leggendario regista e sceneggiatore originale dell’omonimo film, Pretty Woman - Il Musical si avvale di una colonna sonora che è un mix di canzoni pop e romantiche firmate da due compositori d’eccellenza, Bryan Adams e il suo fidato co-autore Jim Vallance, e dell’indimenticabile successo mondiale Oh, Pretty Woman di Roy Orbison. In scena al Teatro Sociale di Como il 17 marzo 2023. Continua

2 . SloWeekend

La magia e i sapori del Lago di Como, dopo il successo del 2022, torna quest’anno SloWeekend con una nuova edizione più ricca e più articolata. Bellezza, gusto, scoperta. SloWeekend è una rassegna patrocinata da Slow Food condotta di Como e nata per far conoscere in modo autentico ed emozionante quattro incantevoli borghi del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Il Centro Lago propone un nuovo modo di esplorare il territorio, fatto di visite ai borghi e alle ville del Lario ma anche di degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali. Continua

3 . Villa Carlotta

Non perdere l’occasione per godere delle magnifiche fioriture primaverili del Giardino di Villa Carlotta e lasciati conquistare dallo straordinario patrimonio d’arte del Museo. Scopri un luogo di rara bellezza, dove le meraviglie della natura e i capolavori dell'ingegno umano convivono da oltre trecento anni. Da sabato 18 marzo 2023, Villa Carlotta sarà aperta tutti i giorni, da lunedì a domenica. Laboratorio e visita dedicati al tema del paesaggio, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2023. Conosciamo il lago e la sua geografia a partire dall’uliveto, la sommità del nostro giardino e immaginiamo un paesaggio infinito grazie anche ai percorsi sensoriali che ci permettono di vedere a occhi chiusi.Continua

4 . Falò a Lezzeno

Una delle tradizioni popolari più antiche di Lezzeno è certamente quella dei falò di vento della primavera. Vengono accesi lungo la riva del lago di Como la sera del 18 marzo, alla vigilia di San Giuseppe. Ma è solo l'inizio di un rito che anima le frazioni di Lezzeno per tutto il weekend e oltre con la fiera di lunedì 20 . L'origine più suggestiva di questa tradizione (nell'articolo le foto della preparazione dei falò) è quella riconducibile ai roghi che venivano allestiti per bruciare le streghe nei secoli scorsi. Tuttavia questa è solo una delle possibile spiegazioni. Ne esistono infatti altre legate ai fatti storici realmente accaduti.. Continua