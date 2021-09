Le 10 migliori idee dell'ultimo weekend d'estate: cosa fare in città e sul Lago di Como

1 . Maader Folk con De Sfroos

Insieme all’uscita del nuovo album Maader Folk, venerdì 17 settembre partirà l’Instore Tour da Como. Il nuovo disco di inediti, in uscita lo stesso 17 settembre, è già disponibile in pre-order. Un atteso album - anticipato su tutte le piattaforme digitali da Oh Lord, Vaarda Gio, il nuovo singolo di Davide Van De Sfroos insieme a Zucchero Fornaciari - sancisce il ritorno del cantautore sulle scene musicali a distanza di sette anni dall’ultimo lavoro in studio.L'evento di presentazione si terrà quindi venerdì 17 settembre alle 18.30 (posti esauriti) e alle 21, nella splendida cornice di Villa del Grumello a Como. Evento gratuito, registrazione obbligatoria qui. Per questo evento è necessario esibire il green pass. Continua.

L'associazione Pop, in collaborazione con il comune di Capiago Intimiano, lancia la quarta edizione della sua festa che si terrà il 17,18 e 19 settembre al parco comunale Castello di Ariberto, Cooperativa sociale Il Gabbiano. Si parte venerdì sera con Filippo e Tommaso Graziani, figli dell'indimenticabile Ivan. Sabato nel tardo pomeriggio sarà invece opsite Gianmaria Accusani, già leader dei Prozac + ed ora in azione con i Sick Tamburo. A degna conclusione del festival ci sarà il grande Tricarico, per la seconda volta ospite della manifestazione. In collaborazione con il sindaco Emanuele Cappelletti avremo poi il piacere vedere sul palco due giovani band del territorio, Iperico e Filter trips. Continua.

3 . Parolario

Un abbraccio vale più di mille parole: dalla letteratura latina classica in poi, l’abbraccio è stato protagonista di brani e momenti letterari indimenticabili. Dopo la necessaria distanza che ci è stata imposta da oltre un anno a questa parte, Parolario – insieme ai suoi ospiti scrittori, filosofi, poeti, studiosi - vuole tornare a scoprire l’importanza e l’unicità di questo gesto semplice e primordiale. L’abbraccio inteso non solo dal punto di vista fisico, ma nel senso più ampio di vicinanza, comunione, commistione, vicinanza tra le diversità. Il festival si svolgerà fino al 19 settembre prevalentemente nei due luoghi che sono l’inizio e la fine del Chilometro della Conoscenza: Villa Olmo, edificio neoclassico con il parco affacciato direttamente su lago di Como, e Villa Bernasconi, gioiello Liberty di Cernobbio con un giardino ricco di vegetazione e di molte specie di ortensie. Con appuntamenti anche al Liceo Alessandro Volta di Como, a Villa del Grumello e allo Yacht Club di Como. Continua.

4 . Festa del Borgo a Cernobbio

Dal 17 al 19 settembre 2021 a Cernobbio torna la Festa del Borgo, uno degli appuntamenti del secolo scorso più caro agli abitanti di Cernobbio, riproposto dall’Amministrazione comunale a partire dal 2018, per ricreare le stesse atmosfere, ma in chiave più attuale e offrire un momento di festa per tutta la popolazione. La manifestazione, che si svolge in concomitanza con una ricorrenza religiosa cara ai cernobbiesi, quella della Madonna Addolorata, mira ad offrire a cittadini e visitatori l’occasione di riscoprire vicoli e scorci del paese in un clima di convivialità ed autentica condivisione. In programma: musica, degustazioni, iniziative sportive e benefiche, incontri letterari, masterclass, mercatini a tema floro-vivaistico, orticolo ed enogastronomico: proposte molto diversificate, un po’ per tutti i gusti. La Festa del Borgo che come nelle precedenti edizioni proporrà affascinanti addobbi floreali nei vicoli del centro e sull’ASF Bus Garden presente in Riva, quest’anno ospiterà anche la prima edizione del Wicket Wine Festival: il Festival del Vino organizzato in collaborazione con la startup comasca Wicket Events e l’Associazione Turismo e Commercio di Cernobbio.Continua.

Un altro luogo incantato del lago di Como appena sopra Griante. Il Santuario della Beata Vergine delle Grazie al Monte San Martino è adagiato su un balcone naturale da cui si gode una vista unica del Lario. La chiesetta esisteva già alla fine del XVI secolo ed era stata battezzata San Martino al Monte. Attorno alla metà del XVII secolo ricevette infine l’attuale nome e titolo. Accadde quando una pastorella in cerca d’acqua trovò casualmente la statua della Madonna in una caverna, ora conosciuta come “Buco della Madonna”; la statua lignea, finemente rifinita e probabilmente risalente al tardo Quattrocento, fu portata in paese, ma la leggenda narra che il manufatto fu miracolosamente ritrovato di nuovo sulla montagna. Un secolo prima, la zona era devastata da soldati e mercenari delle nazioni Riformate: conseguentemente, si pensa che molte immagini furono nascoste per evitarne la profanazione. Il loro successivo ritrovamento portò spesso alla fondazione di santuari dedicati alla Vergine Maria - “baluardo” contro l’eresia - come ad esempio a Ossuccio la Madonna del Soccorso Continua.

6 . Eremo San Zeno

Una bella passeggiata per arrivare allo spettacolare punto panoramico della Valle d’Intelvi, la chiesa di San Zeno, situata a ovest di Schignano. Edificata in periodo ottoniano, è il santuario più antico della valle. Fu costruita dai maestri comacini, che vennero colpiti da una tempesta nei pressi di Bellagio dopo essere tornati dalla costruzione della chiesa di San Zenone a Verona. In passato la faccia era dipinta di rossa ed era custodita dai monaci eremiti. Dal XV secolo fu abbellita con stucchi, statue e quadri dedicati a San Rocco, San Bernardo e alla Santa Vergine Immacolata. Continua.

La Torre del Soccorso, bene di proprietà del Fai, si erge con la sua massiccia mole quadrangolare in pietra di Moltrasio, ben riconoscibile fra la vegetazione che ricopre il monte Gravona a ridosso dell’Isola Comacina. La costruzione domina il panorama del lago fin dalla sua edificazione, avvenuta fra il XII e il XIII secolo, come parte di un sistema fortificato più ampio, che comprendeva il castello dell’Isola Comacina e le strutture difensive di Sala, Lezzeno e Cavagnola. Nel XII secolo i comaschi, rivali degli abitanti dell’isola a quell’epoca alleati della città di Milano, colpirono a più riprese e resero inservibili le fortificazioni di questa zona. La Torre del Soccorso conobbe quindi per i successivi otto secoli un periodo di profonda decadenza e abbandono, terminato solo nel 1954 per iniziativa di Clemente Bernasconi, già direttore della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia. Continua.

8 . Balconi naturali sul lago

Ci sono vari modi per ammirare la bellezza del Lago di Como. Passeggiando lungo le sue rive, qui vi abbiamo suggerito le camminate più interessanti, oppure solcando le sue dolci acque in battello o con un motoscafo a noleggio. Impagabile è però il panorama del Lario offerto dall'alto. Esistono alcuni rifugi, ma non solo, dove la vista del lago è davvero mozzafiato anche al tramonto e dove la fatica della salita è presto ripagata fino all'ultima goccia di sudore. Oltre a dove il lago si divide in due rami, abbiamo scelto per voi alcuni tra i migliori "vista point": sette magnifici luoghi dove scattare foto uniche del lago più bello del mondo e delle cornici naturali che lo circondano. Continua.

Con il green pass attivo, i ristoranti del Lago di Como diventano particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. Un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del lago di Como. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai Master Chef lariani, abbiamo scelto cinque locali. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla storia, sulla tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo offrendo la cucina della tradizione. Continua.

10 . In agriturismo

Prosegue il nostro viaggio nel mondo della ristorazione immersa nella natura. Dopo le trattorie del Lago di Como e i ristoranti fuori porta, ci siamo messi alla ricerca dei migliori agriturismi della provincia di Como. Ne abbiamo scelti 10, sapendo di non essere esaustivi ma certi comunque di offrire un'ampia selezione di ciò che proprone in questo senso il nostro territorio. Un piccolo viaggio per chi è alla ricerca di un piatto a chilometro zero, dove la qualità della materia prima è garantita da chi la produce. Ma soprattutto dove il rispetto per la terra è una regola inviolabile. Continua.