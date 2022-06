5 eventi da non perdere a Como e dintorni in un bollente fine settimana di giugno

1 . Relax al Grumello

Una giornata ricca di appuntamenti dedicati alle discipline energetiche olistiche, con pratiche dall’alba all’imbrunire. Il Parco del Grumello, con le sue essenze e gli sguardi sul lago, si conferma luogo di rigenerazione individuale e collettiva, dove coltivare l’energia ed entrare in sintonia con se stessi, gli altri, l’ambiente di cui si è parte. Un’occasione di incontro e di approfondimento per i praticanti esperti e di sperimentazione per i neofiti: tutti potranno scegliere tra diverse discipline, scoprire pratiche, approfondire la conoscenza anche attraverso incontri “teorici”. Pratiche di yoga innanzitutto, in omaggio alla vicina giornata mondiale ad esso dedicata, ma anche shiatsu, qi gong, biofood e musica. Un’occasione originale per attraversare il Parco con lentezza ed entrare in contatto con gli edifici storici del Grumello. A suggello dell’esperienza, l’aperitivo olistico al Ristoro aromatico e spontaneo del Grumello (L’Ape Breva) con musica a tema dal vivo. Continua.