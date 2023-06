Tutti gli appuntamenti da non perdere nell'ultimo weekend di primavera a Como

1 . Jazz al Grumello

Nel ricco programma di Villa del Grumello, non poteva mancare la musica, e in particolare il jazz che si armonizza perfettamente con le atmosfere e le sensazioni evocate dal parco storico naturalistico della Villa del Grumello, è un appuntamento fisso e attesissimo. Prosegue quindi la rassegna “Cultura Grumello” con la terza edizione de “Villa del Grumello Jazz Festival” che porta a Como - dal 15 al 18 giugno - artisti di fama internazionale con una proposta che spazia dalla musica e danza flamenca di Livio Gianola, ad un omaggio al leggendario chitarrista jazz Wes Montgomery con Alessio Menconi Organ Trio, al tango del sassofonista compositore e flautista argentino Javier Girotto fino al jazz grintoso di Chico Freeman e Antonio Faraò. Continua

2 . Storie di Cortile

l Festival Storie di Cortile ci terrà compagnia con 15 eventi per tutta estate. Dopo le prime tappe della rassegna edeata da Andrea Parodi, nuovo importante appuntamento live. Venerdì 16 giugno Inverigo è infatti pronta ad accogliere il fratello della rockstar Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones. Chris Jagger ha seguito le orme di famiglia e in quest’unica data italiana si farà accompagnare dalla sua band per un concerto entusiasmante con echi di Irlanda, New Orleans e ovviamente Stones. Continua

3 . Festate L’edizione 2023 di Festate avrà come titolo Paradisi portatili, ispirato dai testi del poeta Roger Robinson: il tema conduttore vuole richiamare quello spazio in cui vivono per sempre i ricordi, tutto ciò che porta conforto e che invita alla resilienza. Il Festival di culture e musiche del mondo di Chiasso torna quest’anno nei giorni 16 e 17 giugno, con il suo cuore musicale in Piazza col Bernasconi (davanti al Palazzo municipale con il palco principale, e dietro con ScenaOff), la sua anima etnico-sociale attorno alla piazza (con le postazioni delle ONG e le proposte gastronomiche, affiancate dagli appuntamenti della Giornata del Rifugiato) e il mercatino lungo Corso San Gottardo. L’entrata è gratuita. La kermesse chiassese ha anche quest’anno il suo “prologo” con il programma di Verso Festate a S. Pietro di Stabio. Continua. 4 . Nel segreto dei Palchi Il Teatro Sociale di Como continua la stagione ospitando una mostra fotografica. Tutti i weekend dal 17 giugno al 23 luglio, grazie alla collaborazione con la Società dei Palchettisti, i palchi del Teatro Sociale, luoghi non comuni, si apriranno per accogliere le fotografie di Lorenza Ceruti, fotografie di luoghi comuni di Como. LuoghiCOmuni: luoghi comuni intesi come luoghi di tutti, vissuti quotidianamente, ai quali magari non si fa neanche più caso per la troppa abitudine di viverli, di percorrerli e di guardarli senza vederli. Sono luoghi che Lorenza Ceruti conosce molto bene, nei minimi particolari, che frequenta e che ha frequentato fin dalla sua infanzia, e che non si stanca comunque mai di guardare attraverso l’obbiettivo. Luoghi noti e architetture studiate e viste infinite volte, ma che ogni volta - dice - è come se fosse la prima. Continua

5 . Rock In Mountain

Una delle mete preferite dai comaschi in tutte le stagioni. Ma è d'estate, quando si cerca un riparo dall'afa della città, che Brunate e i suoi rifugi diventano un riparo irresistibile. La Baita Bondella, che si raggiunge a piedi partendo da Brunate o da San Maurizio, dispone di 4 camere per un totale di 12 posti letto e due mini appartamenti con cucinino. Pernottare alla Baita Bondella significa risvegliarsi nella natura, respirare l'aria fresca del mattino a 1100 metri d'altitudine e magari partire per escursioni nei dintorni, dove non è difficile incontrare e fotografare la fauna locale. Alla Baita Bondella è possibile sia pranzare sia cenare, previa prenotazione. Ma quella in arrivo sarà anche un'estate all'insegna della musica alla Baita Bondella che propone, da sabato 10 giugno sino sabato 22 luglio, 7 concerti all'ora dell'aperitivo. Continua