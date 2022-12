5 eventi da non perdere a Como e dintorni nell'ultimo weekend d'autunno

Ultimo weekend d'autunno con il Natale alle porte e il meteo che promette il ritorno del sole.. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà comunque un weekend dedicato soprattutto al Natale. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma a Como, Cernobbio, Bellagio e dintorni previsti questo fine settimana che ci accompagna all'inverno e al Natale.

Natale a Como 2022 si snoderà nelle vie del centro tra mercatini, punti di ristoro e attrazioni per grandi e piccini.Nella magica atmosfera natalizia, i visitatori potranno muoversi tra le 50 casette in piazza Cavour per acquisti di prodotti artigianali e tipici del territorio, le 20 casette dedicate allo street food di viale Corridoni e le 3 casette di piazza Grimoldi che, a turno, ospiteranno le associazioni del territorio. In piazza Duomo sarà possibile ammirare l’Albero di Natale mentre le illuminazioni nelle vie centrali renderanno più suggestive le passeggiate nelle vie della Città. Continua.

2 . Città dei Balocchi

Fino all’8 gennaio 2023 la città di Cernobbio diventerà il luogo dove vivere l’atmosfera di gioia e serenità di un Natale sul Lago. Partendo dalla storia e dall’esperienza che l’hanno fatta diventare l’evento più importante del periodo natalizio, Città dei Balocchi Lake Como porterà nel Borgo, in Riva, nel parco di Villa Erba, a Villa Bernasconi e nelle frazioni di Piazza S. Stefano e Rovenna qualcosa di nuovo e ancor più originale rispetto al modello copiato in tutta Italia. Continua.

3 . Natale a Bellagio

Anche la perla del Lario si prepara al suo Natale. Dal 3 dicembre una kermesse di luci e storie animerà Bellagio Meravigliosa, un evento che coinvolgerà cuori e menti offrendo agli abitanti e ai visitatori la possibilità di immergersi nelle storie legate alla cultura di Bellagio. Nel centro del Borgo, nel Parco Martiri della Libertà, si accenderà dall’8 dicembre l’installazione luminosa Living Trees, una realizzazione inedita in uno degli spazi pubblici della Perla del Lario, cuore verde tanto amato dai residenti quanto apprezzato dai tantissimi visitatori che passano di qui. La luce, simbolo del Natale, risplenderà nel giardino, ambiente peculiare del Centro Lago e di Bellagio, con un risultato unico che interpreterà al meglio l’originalità del territorio.Continua. 4 . Passeggiate di Natale Alla scoperta dei borghi immersi nell’atmosfera natalizia tra panorami mozzafiato e antiche tradizioni Questo Natale, i borghi del Centro Lago accolgono i visitatori curiosi di scoprirne gli angoli nascosti e vivere l’esperienza di un’autentica atmosfera natalizia. Un ricco calendario di tour speciali, accompagnati da guide locali esperte ed appassionate, sarà un’occasione unica di esplorare le bellezze nascoste, visitare le incantevoli Ville e ammirare i presepi artistici allestiti nei borghi del Lario. Continua.