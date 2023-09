Ultimo weekend d'estate: I 5 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni

Nuovi appuntamenti per l'ultimo fine settimana d'estate in un settembre con il meteo che promette per lo più sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, con i migliori eventi di questo fine weekend. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como.

1 . Paolo Nespoli

In una Stagione Notte dedicata allo spazio sconosciuto, non può mancare la testimonianza di uno dei personaggi italiani più importanti che allo spazio ha dedicato la propria vita. Venerdì 15 settembre alle ore 20.30 il Teatro Sociale di Como ha l’onore di avere ospite Paolo Nespoli, testimonial di questa Stagione Notte 2023/24, in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, nuovo partner di quest’anno. L’appuntamento fa parte di una serie di eventi gratuiti organizzati dal Sociale durante il mese di settembre come anticipazione dell’inaugurazione della Stagione Notte Gleam-X. Lo spazio sconosciuto, che avverrà giovedì 28 settembre con l’opera Die Zauberflöte di Mozart. Continua

Venerdì 15 settembre torna il Festival Storie di Cortile con uno degli spettacoli più prestigiosi della rassegna con protagonista Andrea Scanzi e i Borderlobo.

Lo spettacolo si svolgerà a Como nel Cortile di Palazzo Cernezzi alle ore 21 (in caso di maltempo presso il Mercato Coperto). Andrea Scanzi, giornalista, scrittore e saggista, nonché autore e attore teatrale, racconta con una narrazione incalzante e appassionata condita da aneddoti, curiosità e cenni storici come certe canzoni siano diventate icone della musica mondiale. Canzoni che hanno fatto la storia, cambiato i costumi, condizionato intere generazioni. Canzoni che cambiano il mondo. Continua.

3 . Lake Como Design Festival

Il Lake Como Design Festival presenta un’anteprima del programma della quinta edizione, intitolata Naturalis Historia e ispirata all’omonima opera di Plinio il Vecchio, anticipando le prime location e rivelando i protagonisti della Contemporary Design Selection 2023. L’edizione 2023 del Lake Como Design Festival si svolgerà dal 16 al 24 settembre 2023 nella città di Como sviluppandosi attraverso una serie di mostre, incontri, installazioni ed eventi diffusi. Ospitato da luoghi storici, inediti o dimenticati in città e nel territorio circostante, Lake Como Design Festival si prefigge, come ogni anno, l’obiettivo di far scoprire al pubblico il patrimonio artistico e architettonico del suo territorio attraverso una proposta culturale inedita.

4 . Festa del Borgo