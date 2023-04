5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel weekend

Terzo weekend di aprile con il meteo che promette il ritorno del sole e di temperature meno rigide. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicato alla musica, all'arte e agli eventi all'aperto sul lago di Como. Vediamo quindi tutti gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni nel fine settimana.

1 . Musica e Mercatini

Arriva per la prima volta in Italia la giovane cult band texana Vandoliers. Un’esplosione di suoni e divertimento in chiave country, punk, rockabilly e tex mex.

Un caleidoscopico di generi e sensazioni che rende The Vandoliers un vero e proprio manifesto della loro poetica musicale in grado di abbinare fiati mariachi e ritmi countrypunk ispirandosi a grandi band come Pogues, Flogging Molly, Mavericks, Waterboys, The Clash, Joe Ely, Los Lobos, Uncle Tupelo e Turnpike Troubadours. Una band che si esalta ancora di più nella dimensione live facendo alzare il pubblico dalle sedie e catapultandolo nei saloon di frontiera tra Texas e Messico. I Vandoliers hanno macinato in questi anni chilometri ed esperienze continuando a ampliare gli orizzonti del loro sound e sono pronti a conquistarsi l’Italia con due esclusive date in cui presenteranno il nuovo disco, omonimo della band.". Continua.

2 . Festa di Primavera

Imperdibile appuntamento con l'allegria, la buona musica e il buon cibo. Il 16 aprile Piazzaga (sopra Torno) si anima per la festa di Primavera, organizzata dal Crotto Piazzaga e dall'azienda agricola Albarosa. La festa comincia alle 10 per entrare nel vivo intorno all'ora di pranzo. Nel primo pomeriggio suoneranno la Blevio Blues Band e la Mosquitos Band. La giornata, dunque, oltre che all'insegna della buona musica si svolgerà all'insegna anche della buona cucina: piatti caldi, salamelle e polenta, ma anche buona birra e buon vino. Saranno inoltre allestiti un'area benessere con massaggi e un piccolo mercatino i cui protagonisti saranno alcune associazioni onlus del territorio. Non resta che infilarsi un paio di scarpe comode e prepararsi alla bella passeggiata nei boschi che conduce a Piazzaga. Continua

3 . Universo Parisi

La Pinacoteca Civica di Como organizza nelle sue sale al primo piano, fino al 28 maggio 2023, la mostra Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa, con la curatela di Roberta Lietti e il progetto espositivo di Cristiana Lopes e Giacomo Brenna. La figura di Domenico (Ico) Parisi è tra le più eclettiche e le più creativamente prolifiche nel panorama della ricerca progettuale italiana dal dopoguerra in poi. Palermitano di nascita ma comasco d’adozione, Parisi, formato nello studio di Terragni, già dalla fine degli anni Trenta opera in una dimensione interdisciplinare che va dall’essere architetto e designer ma anche art director, fotografo, regista cinematografico, pittore e artista puro. Continua

4 . Il tuo Castello

Il claim della nuova stagione “Il tuo Castello a due passi di da Como”, uno slogan ideato e voluto per sottolineare la vicinanza sia fisica sia affettiva tra Baradello e città. Il Castello è facilmente visibile e raggiungibile da ogni punto del capoluogo e da numerosi comuni della provincia - come ha detto il Presidente Casati quando i comaschi lo vedono al ritorno da un viaggio sentono che sono a casa, è un elemento di coesione sociale ed è un luogo importante di cultura, pace e aggregazione. Per molto tempo, però, è stato spesso considerato di difficile accesso ed escluso dagli itinerari di visita. Grazie agli sforzi del Parco Regionale Spina Verde e all’importante restauro del 2011 negli ultimi anni è uno spazio sempre più accogliente e vivo, per merito anche di Slow Lake Como che l’ha in concessione dal 2021 e - come ha evidenziato l’Assessore Colombo - lo sta gestendo con coraggio, passione, competenze e umiltà. Continua