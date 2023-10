5 appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorni

Nuovi appuntamenti per il terzo fine settimana d'autunno con il meteo che promette qualche pioggia sabato ma ancora sole domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend di metà ottobre. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’amato e ormai atteso evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica, da dodici anni, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in centinaia di luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti. Continua

2 . Cosmos

Il progetto Cosmos, promosso dalla Fondazione BTS Como Arte con il patrocinio del Comune di Como, in occasione delle celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, è curato da Sonia D’Alto con contributi critici di Giovanni Berera e Paolo Bolpagni, e mette in dialogo, nelle sale neoclassiche di Villa Olmo, opere di artisti contemporanei con reperti archeologici risalenti all’età romana antica - proprio per omaggiare Plinio il Vecchio, uno dei più illustri cittadini comaschi - provenienti dal Museo Civico Archeologico Paolo Giovio di Como, dal Museo di Storia Naturale di Milano e antiche stampe del Castello Sforzesco di Milano, presenti entrambi per la prima volta a Como e dalle Collezioni museali di scienze naturali del Liceo Alessandro Volta di Como. Le opere degli artisti contemporanei, allestite lungo l’intero percorso espositivo, toccheranno invece tutti i linguaggi del contemporaneo, dall’arte tessile alla videoarte, dall’installazione site specific, al collage. Continua.

3 . Como Fun

Como Fun è l’immensa fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop a Lariofiere, tra le province di Como e Lecco, a meno di un’ora da Milano. Tantissimi stand, attività e show dal vivo: compra i tuoi fumetti e gadget preferiti, i migliori manga e le action figures, gioca nelle aree a tema, scopri i migliori videogames e ritrova i grandi classici nella nostra area retrogaming, con più di 50 console vintage e 70 originali cabinati da sala giochi. Continua

3 . Naturalmente

Nuova degustazione all'Enoteca Popolare di Cantù. Dopo le serate precedenti, ora tocca all'azienda agricola Filarole, venerdì 6 ottobre dalle 19 alle 21 Degustazione di 6 vini naturali. Si avrà la possibilità di assaggiare 2 vini bianchi macerati, tre rossi, di cui una riserva e un rosato, il tutto accompagnato da stuzzicherie. Qui sulle colline piacentine parlando con le persone anziane si sentono a volte delle parole italianizzate dal dialetto, filarole è una di queste. In dialetto piacentino i filari di una vigna sono i filaröl e quando le vigne sono piccole e composte da pochi filari anche la vigna viene indicata con questa parola. E hanno iniziato a chiamare così anche le loro piccole vecchie vigne, le loro filarole. Continua

4 . Letteralmente Verdi

Un viaggio in una delle opere più popolari di Verdi, attraverso le sue lettere da Il trovatore, selezionate da Giuseppe Martini: i dubbi sulla scelta del soggetto, la messa a punto del libretto, i problemi con i cantanti, diventano un piccolo thriller. E il finale è drammatico. “Azucena vuole vendicarsi, sì, no, forse, questa scena però bisogna lasciarla, è un secolo che non mi scrivete, ma a voi piace questo dramma, no maestro non dite così io ci ho messo l’anima…” Nella corrispondenza fra Giuseppe Verdi e il poeta Salvatore Cammarano per la composizione de Il trovatore c’è tutt’una commedia di dubbi e puntualizzazioni fra due professionisti che comunque si volevano e bene e si rispettavano: è così che è nata una delle opere più popolari di tutti i tempi. Continua