5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel weekend

Un fine settimana denso di appuntamenti all'insegna del primo caldo estivo come segnalato dal meteo. Mentre la città e il lago saranno nuovamente invasi dai turisti, ecco qualche suggerimento, oltre alle gite che trovate qui, tra i tanti eventi in agenda che prevedono concerti, festival e mostre Como e dintorni.

1 . Festival della Luce Il Festival della Luce, a Como dal 13 al 22 maggio, intende essere un omaggio a Louis Pasteur, nel bicentenario della sua nascita, scopritore dell’asimmetria nei cristalli e dei vaccini e al Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi che per la sua teoria della “complessità” è riconosciuto a livello mondiale come uno dei più geniali teorici. I cristalli sono l’espressione di un ordine organizzato in natura che, dalle strutture subatomiche a quelle chimiche e biologiche, accompagna il cammino dal mondo cosiddetto “inanimato” a quello della “vita”. Si va dalle strutture macroscopiche dei cristalli minerali ai reticoli cristallini della microbiologia, responsabili - come il DNA - dell’organizzazione del mondo vivente. Un sistema complesso è, invece, un qualunque sistema costituito da un grande numero di elementi eterogenei nel quale l’interazione tra questi elementi crea una struttura collettiva a molti livelli. Continua. 2 . Townes Van Zandt Day Avete mai sentito parlare di un festival in Italia dedicato a Townes Van Zandt? In Italia? Dove? Sì, in un piccolo paesino a due passi dal fiabesco lago di Como e dalla vivace e Milano. Adesso vi starete chiedendo - perché organizzare un festival a Townes Van Zandt nel paese di Figino Serenza? Evidentemente è un territorio dove negli anni si sono create delle condizioni particolari.Non dimentichiamoci che c’era un promoter che si chiamava Carlo Carlini e che ha portato in Italia Townes, Guy Clark, John Prine, Joe Ely e tutti i più grandi cantautori americani. E poi sempre da quelle parti fanno anche una rivista che si chiama Buscadero che resiste su carta e che ha contribuito a tenere unita questa community di appassionati della musica dei cantautori. Continua.

3 . Cantù Beer Park

Cantù Beer Park è un festival creato da Paneliquido per regalare momenti di allegria e spensieratezza a grandi e piccini. Alla spina in questi tre giorni nel bellissimo Parco Del Bersagliere troverete 12 birre artigianali italiane di primissimo livello selezionate da Paneliquido, con i brand più importanti della scena nazionale. Cantù Beer Park non sarà una semplice festa della birra perchè per Paneliquido la birra è sacra! Troverai oltre 10 stili di birra diversa con la speciale promozione a 5€ per tutte le birre medie. Bere bene, bere artigianale, bere birra sono tre concetti fondamentali per chi decide di venire al Beer Park di Paneliquido. Continua.