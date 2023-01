7 eventi da non perdere a Como e dintorni nel weekend

Dopo le feste si torna alla normalità con il meteo che promette temperature miti, sole e qualche pioggia solo domenica sera. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un weekend dedicato alle fine delle manifestazioni natalizie. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma a Como e dintorni.

1 . Stay Hungry

Al Teatro San Teodoto di Cantù, venerdì 13 gennaio, va in scena un racconto potente che nasce dall’esperienza personale e quotidiana dell’incontro e dell’ascolto con l’altro. Angelo Campolo ci conduce nei suoi laboratori in riva allo Stretto dove, attraverso il suo personale approccio creativo, l’incontro con un gruppo di giovani migranti segna l’inizio di un’avventura speciale. Il gioco del teatro si trasforma in uno strumento per leggere il presente ed affrontare la vita. Continua.

2 . Diamo voce alla Pace

Un concerto dove l'accoglienza è di casa. La casa di centinaia di rifugiati e di persone che dormirebbero in strada se ad aprire le porte non ci fosse Don Giusto e la sua missione cristiana in quel di Rebbio. Un prete capace di mettere in discussione l'ateismo di molti e uno dei pochi che può pronunciare con coerenza la parola Pace. Sabato 14 gennaio, all'auditorium di Rebbio, Andrea Parodi, insieme a Riccardo Maccabruni e Paolo Ercoli, suonerà la sua musica contro la guerra e soprattutto per sostenere l'attività di Don Giusto. L'evento live è inserito all'interno del Forum provinciale per la Pace. Continua.

3 . Miniartextil

Fino al 29 gennaio 2023 torna a Como Miniartextil, la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale, che per la sua 31° edizione ha scelto come titolo Rosa Alchemico, un invito a nuove forme di positività ed energia, un inno a un colore che trasmette un’idea di libertà pacifica che, unita al concetto quanto mai attuale di alchimia e mescolanza, appare la combinazione perfetta per liberare nuove idee. Ospitata per questa edizione negli spazi della settecentesca Villa Olmo, Miniartextil vede la partecipazione di nomi internazionali per la prima volta a Como, come Marinella Senatore. Continua.

4 . Ico Parisi