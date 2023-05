5 eventi da non perdere a Como e dintorni per il secondo weekend di maggio

Secondo weekend di maggio con il meteo che promette ancora pioggia e solo qualche schiarita. Oltre alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un lungo fine settimana dedicato all'arte, ai motori e ai festival. Vediamo quindi tutti gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni nel fine settimana.

1 . Floreo e tutto fiorisce

Architetto e pittore. Ma soprattutto artista estremamente sensibile e quindi capace di intercettare ciò che ci circonda interpretandolo su tela. Dopo aver indagato le inquietudini dell'uomo e della terra (Earthless), lo sguardo di Marco Vido si avvicina ancora di più alla natura e ai suoi colori pieni di vita. Un'evoluzione che si mette in mostra in una personale che debutta il prossimo 11 maggio, vernissage alle 18, nella galleria AA Spazio Arte di Lugano. Floreo e tutto fiorisce. Marco Vido ci accoglie e ci accompagna in un giardino, o meglio, nell’intimità del suo giardino. Un tripudio di colori, di infiorescenze che paiono pervaderci persino con il proprio profumo. Continua

2 . Cantù Beer Garden

Cantù Beer Garden è un festival di tre settimane (dal giovedì alla domenica) creato per regalare momenti di allegria e spensieratezza a grandi e piccini. Alla spina troverete 12 birre artigianali italiane di primissimo livello selezionate da Paneliquido, con i brand più importanti della scena nazionale. Cantù Beer Garden non sarà una semplice festa della birra perchè per Paneliquido la birra è sacra.Troverai oltre 12 stili di birra diversa (Pils, Helles, IPA, Double IPA, Blanche, Weizen, Bock, Triple, Stout, Saison, ecc ecc) con la speciale promozione a 5€ per tutte le birre medie. Continua 3 . Rally Val d'Intelvi Buona affluenza per la corsa lariana che si disputerà tra sabato 13 e domenica 14 maggio nella valle comasca che si affaccia tra il Lago Ceresio e quello di Como. Chiuse le iscrizioni, gli organizzatori hanno così annotato 66 equipaggi tra le vetture moderne ed 11 tra le storiche portando la conta finale a quota 77. Nel rally moderno dedicato ad Enrico Manzoni, dopo la bella bagarre dello scorso anno il campione uscente Gregoire Hotz si ripresenta sempre su Skoda Fabia Rally2 per difendere lo scettro. Continua

4 . Festival della Luce

La decima edizione del Festival della Luce Lake Como “Sotto il Vulcano. Natura, luce, energia e le sfide della scienza”” si terrà sino al 31 maggio 2023.

Il festival nasce nel 2013 grazie all’intuizione del suo fondatore Franco Brenna ed è promosso e organizzato da Fondazione Alessandro Volta con il coordinamento scientifico del Comitato Città della Luce. Il Festival festeggia quest’anno la sua Decima Edizione in concomitanza con un’altra occasione di grande rilievo: la ricorrenza del Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio (23-2023). Continua

5 . Attraverso