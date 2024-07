Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como

Primo fine settimana di giugno con il meteo che sembra (il condizionale è d'obbligo) promettere più nuvole che sole soprattutto domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questi giorni d'inizio estate. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni.

1 . Sogno di una notte di mezza estate

Il nuovo progetto coreografico di COB Compagnia Opus Ballet, in scena in Arena per il Festival Como Città della Musica, celebra uno dei massimi esponenti della cultura mondiale, William Shakespeare, in una produzione che fonde musica classica, drammaturgia e danza contemporanea. COB ha l'onore di affidare la coreografia a Davide Bombana: una nuova collaborazione artistica che intende esplorare la relazione tra classico e contemporaneo con un linguaggio che possa parlare direttamente al cuore del pubblico. Continua

Ecco la II edizione dell’evento dedicato ai più giovani: all'Arena del Teatro Sociale per il Festival Como Città della Musica avrà luogo A-Real, una serata esplosiva ricca di musica, street food e divertimento. Tornano infatti le ragazze di SFM srl, società che organizza eventi sul territorio comasco per Under 30, con un one-day festival in cui il pubblico potrà godere di attività all’interno dell’arena in attesa della ricca scaletta musicale che coprirà tutta la serata. Un evento a partire dalle ultime luci Della giornata fino a tarda serata in cui vivere tutte le emozioni di un festival estivo. Street food, mercatini, attività e musica non mancheranno in una serata indimenticabile nel centro storico della città. Presto verranno annunciati gli artisti. Un’occasione imperdibile per celebrare la stagione estiva nell’Arena di un teatro con divertimento assicurato.. . Continua

3 . Piazzolla Passion