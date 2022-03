I 5 migliori appuntamenti del weekend a Como e dintorni

Con la luna sulle spalle, al Teatro San Teodoro di Cantù venerdì 11 marzo , è uno spettacolo emozionante che prende spunto dalla storia del contrabbando e più precisamente da quel contrabbando necessario, ricordato come “romantico”, che va dal periodo del sale a quello del riso, ovvero dai primi anni dell’Ottocento all’immediato secondo Dopoguerra. A dare vita allo spettacolo sono due fratelli; attraverso la storia della loro famiglia (particolarmente centrata sulla figura del loro nonno Bartolomeo Leone, una sorta di aedo da osteria) ci consentiranno di intravedere una linea rossa che attraversa la grande storia e come quest’ultima finisca inevitabilmente e curiosamente per attraversare gli stessi sentieri dei contrabbandieri. Continua .

Nell'ambito del progetto Il futuro è oggi, l'Arci di Como organizza, in collaborazione con Arci Joshua Blues Pub di Albate, un concerto in acustico del gruppo combat-folk Casa del Vento. Il trio con Luca Lanzi, Francesco Moneti (violinista dei Modena City Ramblers) e Andreas Petermann si esibirà venerdì 11 marzo . Casa del Vento, che ha compito trent'anni nel 2021, continua a portare sui palchi di tutta Italia storie Resistenti, come è il caso di questo concerto che si inserisce in occasione dell'uscita del nuovo album Alle corde (per il quale la band sta raccogliendo fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso). Dopo aver collaborato con Elisa, Ginevra di Marco, David Rhodes, Ascanio Celestini, il caro compianto “Erriquez” Enrico Greppi della Bandabardò e Patti Smith per l'ultimo album Banga, passerà quindi anche da Como un piccolo tour che incrocerà alcuni circoli Arci Milanesi e l'Arci Joshua di Albate. Continua .

3 . Alice In Wonderland

Un progetto artistico sofisticato ed elegante della compagnia ucraina, capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza. Sabato 12 marzo alle ore 20.30 il Circus-Theatre Elysium arriva al Teatro Sociale di Como con Alice in Wonderland. Per gli artisti di questa compagnia Ucraina è molto difficile raccontare il mondo delle meraviglie in questo momento così difficile per le loro famiglie e il loro Paese, ma come si è soliti dire nel settore dello spettacolo dal vivo “the show must go on” e questi professionisti, nonostante tutto, anzi con ancora più impegno e dedizione, continuano a portare in scena uno spettacolo unico al mondo, con l’aiuto anche dei Teatri Italiani che stanno prolungando con nuove date la loro tournée italiana iniziata ad inizio febbraio. Inoltre, i Teatri Italiani, compreso il Teatro Sociale di Como e alcuni enti della città, si stanno mobilitando per poter aiutare gli artisti a restare in Italia e ospitare le loro famiglie. Continua.

4 . Banksy

Questa mostra a Lugano a Villa Ciani, sino al 20 marzo 2022. è un evento imponente che riunisce più di 100 opere e oggetti originali dell'artista britannico noto come Banksy, in una collezione che dà conto di tutta la sua produzione: vent'anni di attività che iniziano con i dipinti della primissima fase della sua carriera, fino ai risultati degli scorsi anni con il progetto Dismaland. L'immaginario di Banksy è semplice ma non elementare, con messaggi che approfondiscono i temi di capitalismo, guerra, controllo sociale e libertà in senso lato, il tutto inserito nei paradossi del nostro tempo. Per la prima volta, una mostra esamina le immagini di Banksy all'interno di un quadro semantico che ne veicola le origini e i riferimenti. Continua.