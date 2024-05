5 appuntamenti da non perdere nel secondo weekend di maggio a Como

Secondo weekend di maggio con il meteo che promette finalmente sole e temperature decisamente in ripresa. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo fine settimana di primavera Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a domenica.

1 . Nada Live

Quel che sorprende di Nada, in concerto con Andrea Mucciarelli alla chitarra il 10 maggio allo Studio Foce di Lugano, non è che abbia vinto Sanremo nel 1971 con Il cuore è uno zingaro ma piuttosto che non abbia mai ricevuto la Targa Tenco per uno dei suoi album. Ma non è un caso: dal 1984 a oggi solo una donna, Carmen Consoli nel 2010, ha vinto la Targa Tenco. Pur senza scomodare le quote rosa, qualche riflessione occorre però farla. Di sicuro in passato il retaggio culturale italiano non ha mai favorito l’universo femminile, condannato per decenni a comparse del tutto marginali nel mondo della musica d’autore. Molte interpreti ma pochissime autrici. Oggi, che le cantautrici sono molte, la loro poca visibilità non è più una questione di sesso ma di genere, nel senso che il cantautorato “classico” non sta certo vivendo la sua stagione migliore. Continua

In occasione delle celebrazioni del Bimillenario Pliniano, dal 3 maggio al 31 agosto 2024 a Como la Fondazione Alessandro Volta presenta la mostra “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura”, un racconto inedito dedicato alla figura e alla vita di Plinio il Vecchio, dall’antichità ai giorni nostri. Con il coordinamento artistico del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio e a cura di Gianfranco Adornato, Professore di Archeologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, l’esposizione ripercorre le vicende di Plinio il Vecchio - cittadino comasco -, mettendo in luce la straordinaria fortuna della sua opera attraverso i secoli e la sua attualità nella società contemporanea, impegnata in una profonda riflessione sulla salvaguardia dell'ambiente e sul rapporto dell'uomo con la natura. Continua

3 . Voci dal Paesaggio Nordico

La Pinacoteca Civica di Como presenta nelle sue sale al primo piano, fino al 13 ottobre 2024, la mostra con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta. Al centro della ricerca dei due artisti contemporanei - tra i più rinomati nell’arte scandinava - c’è l’osservazione e la rappresentazione di una regione del Nord Europa, ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore e la fragilità del paesaggio, il clima e l’identità dei luoghi, con la loro storia, cultura, mitologia e tradizioni. La loro visione artistica è un racconto che non si limita ad una contemplazione estetica, ma coinvolge in un’esperienza più profonda, cognitiva e sensoriale. Continua

In uno dei luoghi più suggestivi che osserva dall’alto la città lariana e il primo bacino del lago, bandiere, acquarelli, bronzi e fotografie documentano la nascita e lo sviluppo della performance diffusa in varie nazioni del mondo, che rappresenta uno dei lavori più intensi dell’artista milanese. Fino al 30 giugno 2024, il Castel Baradello a Como, antica torre di origine medievale edificata da Federico Barbarossa, che domina la città e il primo bacino del Lario, ospita la personale di Lorenza Morandotti, dal titolo Cosmos’ Flags. Continua

5 . Orticola al Grumello

Cultura Grumello 2024” aderisce al programma Fuori Orticola con due appuntamenti “green” domenica 12 e 19 maggio. Il primo appuntamento in programma, domenica 12 maggio alle ore 11.00 e alle ore 15.00, è la visita del parco storico naturalistico di Villa del Grumello con Anna Bocchietti, guida colta e appassionata che dispenserà suggerimenti e informazioni di approfondimento a principianti così come ad esperti. Una splendida passeggiata botanica nella cornice naturale di Villa del Grumello dove la natura e la bellezza trovano la loro massima espressione. Alberi monumentali e scorci panoramici rendono questo luogo un insieme unico di emozioni e di colori. Le fioriture stagionali del glicine e delle azalee uniti ad alberi monumentali, come il “fossile vivente” Ginko Biloba, trovano il loro habitat in un ambiente romantico dove si respirano storia e cultura. Un posto che rimane nel cuore dei visitatori, imperdibile sia per le persone del luogo sia per i turisti. Continua