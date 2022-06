5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel fine settimana con sole e cabina elettorale

Nato per portare il Rock and Roll nell’incantevole scenario della città di Lugano e del lungolago, il Summer Jamboree on the lake è l’evento anni ‘50 tanto atteso sulle rive del Ceresio. Per la prima volta in Svizzera, si svolgerà a Lugano dal 9 al 12 Giugno 2022. Una nuova imperdibile occasione per gli appassionati di musica e cultura americana anni ‘40 e ‘50, e per un pubblico meraviglioso alla ricerca di una vacanza gioiosa, spensierata, piena di colori e al di fuori dei luoghi comuni del divertimento. Continua.