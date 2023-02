5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel primo weekend di febbraio

Secondo weekend di febbraio con il meteo che promette sole sino a domenica. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicato alla musica e all'arte visiva. Vediamo quindi gli eventi più importanti in programma a Como e dintorni.

1 . An Ocean in Between

An Ocean in Between, Un viaggio di mare da Livorno a Boston è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 11 febbraio allo Spazio Gloria di Como con Bobo Rondelli, Musica da Ripostiglio e Eileen Rose. La cantautrice americana Eileen Rose si trova in Italia per registrare il suo nuovo disco al The Shelter Recording Studio di Meda e domenica ripartirà per gli USA. Sabato sera a Como una grande festa per salutare l’artista molto amata dal pubblico italiano e lariano. Con lei sul palco suo marito The Legendary Rich Gilbert (chitarre e pedal steel guitar), Chris MacLachlan da Nashville (basso), Max Malavasi (batteria), la band rivelazione toscana Musica da Ripostiglio e uno dei più grandi cantautori italiani, Bobo Rondelli. Continua.

2 . Marco Detto live

La musica di Marco Detto è un incontro di fantasia musicale e improvvisazione creativa che si intrecciano simultaneamente. Ogni strumento, ogni brano, ogni momento compositivo danno vita a continue sorprese grazie all'estro di Marco Detto, nonché dalla complicità di ottimi musicisti che lo accompagnano, sorprendentemente vitale, originale e jazzisticamente italiano. In apparenza così lontani da ogni schema strutturale, le composizioni di Marco Detto lasciano spazio all’arte della fantasia e della personalità di ogni musicista, contribuendo. Marco detto sarà in concerto all'Officina della Musica Venerdì 10 febbraio. Continua.

3 . Ritratti in Musica

Nella stanza della Musica del museo di Villa Bernasconi, il Comune di Cernobbio, in collaborazione con la Fondazione Arte Nova, presenta dal 26 gennaio 2023 al 20 marzo 2023, la mostra Ritratti in musica tra Otto e Novecento, una selezione di ritratti fotografici dall’atmosfera Liberty e pittorialista, provenienti da una collezione privata. La mostra è a cura di Claudia Taibez, responsabile del Museo, e di Elena Franco, direttrice artistica della Fondazione Arte Nova e sarà arricchita da concerti ed eventi collaterali che svilupperanno i temi proposti. Colonna sonora dell’esposizione una play list con musiche dell’epoca selezionate dal M° Enrica Ciccarelli tra gli indicabili bis delle stagioni musicali della Fondazione La Società dei Concerti di Milano. Continua.

4 . Ico Parisi