5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel primo weekend di aprile

Primo weekend di aprile con il meteo che promette il ritorno del sole. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicato ai primi grandi eventi in teatro e nelle ville del lago di Como. Vediamo quindi tutti gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni sabato e domenica.

1 . Magia Mummenschanz

In collaborazione con MyNina Spettacoli, arriva al Teatro Sociale di Como, sabato 1 (ore 20.30) e domenica 2 aprile (ore 17.00), 50 Years, l’ultimo straordinario spettacolo di Mummenschanz, compagnia parigina in tournée per festeggiare 50 anni di grandi successi. Il pubblico verrà catapultato in un viaggio immaginario. La trasformazione diventa una forma d’arte nella quale il silenzio è un grande protagonista. L’ordinario diventa straordinario, gli oggetti della quotidianità si animano di prospettive inaspettate, infondendo loro nuova vita. Un programma senza parole ne? musica. Un itinerario fantastico e poetico che non ha bisogno di sottotitoli. Continua

2 . Popcore

C'è un nuovo collettivo in città, che ogni mezza stagione proporrà un evento a tema diverso da vivere - fuori dalle mura - per un giorno intero. POPCORE è un format di eventi periodici che scandiscono nuove stagioni. POPCORE è un intreccio di momenti conviviali che si sviluppano attorno a un film, a un concerto, a una performance,a un dj-set, a una birretta, a una bevanda calda, a un workshop, a una polpetta. Un gruppo di giovani comaschi, ma non troppo giovani e neanche troppo comaschi, provenienti da un sacco di posti diversi, con una “casa” in comune: Como. Una serie di eventi periodici che scandiscono le stagioni e nei quali ogni luogo dello Spazio Gloria prenderà vita: workshop, mostre, market, cineforum in poltrona, street food e birre artigianali ma soprattutto festa, festa e musica. Continua

3 . Humanities Festival

Al via la stagione “Cultura Grumello 2023” con l’apertura al pubblico del parco storico e un’ampia offerta di eventi e di iniziative culturali e formative per vivere e valorizzare un patrimonio storico-artistico e botanico unico nel suo genere. Luogo di cultura, formazione e imprenditoria aperto alla città e, nel contempo, a iniziative di respiro internazionale, centro di sviluppo e di promozione delle diverse vocazioni ed eccellenze territoriali, la Villa del Grumello si inserisce nel cuore “Chilometro della Conoscenza, percorso culturale e parco urbano di grande pregio naturalistico e unicità paesaggistica che connette, attraverso i rispettivi parchi secolari, le più belle ville storiche che si affacciano sul lungolago di Como. Continua

4 . Magia delle Camelie

Una meravigliosa protagonista: la camelia, uno dei tesori più straordinari del Giardino di Villa Carlotta. Oggi è uno dei fiori più diffusi nei giardini e conta moltissime varietà, ma quando giunse in Europa dal Giappone, verso la fine del ‘700, la sua bellezza allora così rara suscitò grande meraviglia. Lo spettacolo della sua fioritura, che va da febbraio fino ad aprile per le varietà tardive, regala ogni anno al giardino incantevoli sfumature di bianco, rosa e rosso. Durante la visita scopriremo tante curiosità sui loro nomi, legati alla storia, alla poesia e alle tradizioni nobiliari, e sulla presenza di questo sorprendente fiore tra alcune delle pagine più belle della letteratura di tutti i tempi. Continua