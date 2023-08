I 5 appuntamenti da non perdere nel primo weekend di settembre

Lo spunto per il titolo della mostra Miniartexil ’32, Denudare feminas vestis (Denudare le donne vestendole), deriva dalle parole di Plinio il Vecchio estrapolate dalla sua monumentale opera Naturalis Historia, indicate e approfondite dal poeta e scrittore Vincenzo Guarracino. L'edizione 2023 dell'unica mostra al mondo che promuove la ricerca nella fiber art (arte tessile) contemporanea - in programma a Como, Ex Chiesa di San Pietro in Atrio e altre luoghi, dal 6 agosto al 3 settembre (inaugurazione sabato 5 agosto alle 17) e organizzata nell’ambito delle Celebrazioni del Bimillenario Pliniano - sarà infatti dedicata e rientrerà nel programma delle Celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, pilastro comasco della cultura classica. Come da tradizione, accanto ai minitessili (54 opere) realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo ci saranno diverse opere di grandi dimensioni realizzate da artisti internazionali sia emergenti che affermati. Continua

5 . Rock in Mountain

Una delle mete preferite dai comaschi in tutte le stagioni. Ma è d'estate, quando si cerca un riparo dall'afa della città, che Brunate e i suoi rifugi diventano un riparo irresistibile. Dall'inizio del secolo scorso, la baita Bondella offre ristoro ai numerosi amanti delle nostre montagne e della tradizionale passeggiata delle colme. Ma l'estate alla Baita Bondella sarà all'insegna della musica con una una nuova serie di concerti all'ora dell'aperitivo. Prossimi appuntamento giovedì 31 agosto con i Clerks e sabato 2 settembre con Johnny Six and The Bad Deciosions. Continua