5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel primo fine settimana di luglio

1 . Wow Music Festival

Dal 2016 al 2018, nelle sue prime quattro edizioni completamente gratuite, il festival ha illuminato le estati dei giardini del Tempio Voltiano di Como. Nel 2021, dopo anni di assenza, Wow Music Festival, annunciato nei giorni scorsi, torna nella splendida cornice del parco di Villa Olmo e nel contesto di “Villa Olmo Festival”. Riprendendo il tema della villa e della valorizzazione di beni architettonici, quest’anno il festival avrà come dimora principale lo splendido contesto di Villa Bernasconi a Cernobbio nelle serate sino a domenica 3 luglio. Il progetto ideato per l’edizione 2022 sarà un formato più contenuto per quanto riguarda le capienze e i numeri ma non per questo meno strutturato o con minore valore artistico e cura del dettaglio. Un format «boutique», nuovo per wow music festival, promosso da Akuafactory in collaborazione con MyNina, ideato e progettato insieme all’amministrazione del Comune di Cernobbio. Il festival sarà diffuso e capillare sul territorio lariano e avrà come fulcro la Cultura — in tutte le sue accezioni — i giardini e gli spazi verdi non solo della città di Cernobbio. Continua.

Come ormai da dieci anni, il Festival inaugura con 200.Com Un progetto per la città, giunto all’ottava edizione. Il titolo scelto per quest’opera partecipativa del Teatro Sociale di Como è ancora una volta L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, con le repliche, dopo il debutto di mercoledì, previste per venerdì 1 e sabato 2 luglio. A dirigere Orchestra 1813, coro e cantanti professionisti ci sarà la Direttrice Azzurra Steri. La regia è di Manuel Renga che ha studiato l’Arena, trasformandola in “un set cinematografico che ci ricorda le ambientazioni e i personaggi di Modern times di Charlie Chaplin o di Animal crackers dei Fratelli Marx”. Protagonisti i cantanti AsLiCo vincitori e finalisti delle passate edizioni del Concorso per giovani cantanti lirici: Claudia Urru (Adina), Nico Franchini (Nemorino), Lodovico Filippo Ravizza (Belcore) e Matteo Mollica (Dulcamara). Continua.