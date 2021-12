Città dei Balocchi, tutti gli appuntamenti sino all'Epifania

Indirizzo non disponibile

Si è riaccesa a Como, fino al 6 gennaio, la magia del Natale. Torna infatti ad illuminare il capoluogo la Città dei Balocchi. La storica manifestazione natalizia per oltre quaranta giorni riempirà di luce, festa, gioia, musica, spettacoli, animazioni l’intera città, per la gioia dei bambini di ogni età.

Proiezioni, colori, Babbo Natale, il famosissimo Mercatino di Natale con le tipiche casette in legno dall’atmosfera fiabesca, i canti natalizi e tantissimi altri eventi per tutta la famiglia renderanno il vostro Natale ancora più speciale.

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE

Lo schiaccianoci

A cura di Nota su Nota/ Cimas

Giardini di Natale – Tensostruttura Via Corridoni

Ma come si può pensare di regalare un schiaccianoci per Natale? A forma di soldatino poi, ma cha storia è questa mai? Quel che, però, non sai è che questo dono è magico assai e la bimba che lo ha ricevuto un fantastico viaggio ha compiuto. Se anche tu con la musica sognare e giocare vorrai vieni a trovarci e divertirti insieme ad Anna. Adatto per bambini da 8 a 10 anni.

Angeli di Natale

Spettacolo di burattini

Palazzo Valli Bruni – Accademia Giuditta Pasta via Rodari 1

Due repliche ore 15.00 e 16.30

A cura di Compagnia Pigliapupazzi.

Come vi immaginate gli angeli? Con le ali? Con bei riccioli d’oro? Nella nostra storia di burattini conosceremo un angelo giovane che le ali deve guadagnarsele. Dovrà preparare la festa per la nascita di un bambino speciale: Gesù. Non tutto sembra riuscire bene, ma il suo impegno verrà premiato. Al termine dello spettacolo cercheremo nella Pinacoteca le rappresentazioni del Sacro evento.

Fino a esaurimento posti disponibili

GIOVEDI’ 30 DICEMBRE

Natale in danza

Giardini di Natale – Tensostruttura Via Corridoni

A cura di Nota su Nota/ Cimas

Vieni a concludere l’anno nel migliore dei modi: danzando!

Ore 15.00 – favole sonore da 5 a 7 anni: una lezione di danza sulle famose favole sonore per i bambini a cui piace sognare, ballare e divertirti.

Ore 16.00 – Hip-hop da 6 a 11 anni: grinta e spirito, per ballare accompagnati dalle musiche più famose e mix natalizi adatti a tutti i bambini.

Ore 17.00 – Danza moderna da 7 a 11 anni: una lezione di danza per ballare e divertirsi su musica natalizia coinvolgente e dinamica.

Natale in divisa – Vigili del Fuoco

Ore 14.30

Giardini di Natale – Viale Corridoni

Educare i bambini all’assunzione delle responsabilità richiede impegno e capacità di saper orientare senza essere impositivi e direttivi. Grazie all’attività di Educazione Civica proposta gratuitamente nell’ambito di Como Città dei Balocchi, i più giovani vengono educati, attraverso il gioco, al rispetto reciproco, stimolando valori importanti come l’onestà, la coscienza di sé e degli altri, la pace, l’ecologia. Diventeranno per un giorno piccoli agenti delle forze dell’ordine imparando in modo divertente a diventare i responsabili cittadini di domani

DOMENICA 2 GENNAIO

Natale in divisa - Carabinieri

Ore 14.30

Giardini di Natale - Zona Tempio Voltiano

LUNEDI’ 3 GENNAIO

Laboratorio creativo di danza

Giardini di Natale – Tensostruttura Via Corridoni

A cura di Nota su Nota/ Cimas

Balla balla ballerina… “Prendi il cielo con le mani vola in alto più degli aeroplani”

Ore 15:00 baby dance (3-5 anni)

Ore 16:00 propedeutica danza (5-7 anni)

Ore 17:00 danza moderna (7-10 anni)

A cura di Chiara Redaelli e Diana Serra

MARTEDI’ 4 GENNAIO

Laboratorio inglese creativo

A cura di Nota su Nota/ Cimas

Giardini di Natale – Tensostruttura Via Corridoni

Per imparare l’inglese in modo creativo e divertente? Con Daniela Gasparotto e Katarzyna Stepherd.

Ore 15.00 inglese in musica per bambini della scuola dell’infanzia

Ore 16.00 inglese creativo per bambini della scuola primaria

Ore 16.00 inglese in movimento per bambini della scuola primaria

MERCOLEDI’ 5 GENNAIO

Laboratorio inglese creativo

A cura di Nota su Nota/ Cimas

Giardini di Natale – Tensostruttura Via Corridoni

Per imparare l’inglese in modo creativo e divertente? Con Daniela Gasparotto e Katarzyna Stepherd.

Ore 15.00 inglese in musica per bambini della scuola dell’infanzia

Ore 16.00 inglese creativo per bambini della scuola primaria

Ore 16.00 inglese in movimento per bambini della scuola primaria

Riciclo della plastica? Te lo spiego io

dalle 14 alle 18

All'interno di un gazebo ai Giardini di Natale in viale Corridoni, Aprica Spa società che gestisce la raccolta dei rifiuti del Comune di Como organizzerà un'attività formativa sul riciclo della plastica destinata in particolare ai bambini e regalerà dei gadget per sensibilizzare i più piccoli al riciclo corretto dei materiali.

GIOVEDI’ 6 GENNAIO

Natale in divisa - Polizia di Stato

Ore 14.30

Giardini di Natale - Zona Tempio Voltiano

Natale in divisa – Vigili del Fuoco

Ore 14.30

Giardini di Natale – Viale Corridoni

Gran finale per la Città dei Balocchi con i Vigili del Fuoco, tradizionale presenza dell’Epifania a Como. A tutti i bambini che vorranno incontrarli ai Giardini a lago, i pompieri regaleranno momenti di divertimento…e una sorpresa!

Riciclo della plastica? Te lo spiego io

dalle 14 alle 18

La Befana vien di giorno

Vie del centro

Dalle ore 15.00

Animazione in collaborazione con Teatro in Centro

Una Befana molto sprint e molto moderna, ma anche ecologica e sostenibile, girerà con le sue aiutanti per incontrare i passanti e omaggiarli con caramelle, narrare racconti della tradizione e fare insieme un selfie ricordo.

E inoltre...

Fino al 6 gennaio

Mostra dei presepi al Collegio Gallio – via Tolomeo Gallio 1 - Orario 14.30 - 18.30

Sotto i portici del primo chiostro del Pontificio Collegio Gallio, sono esposte le opere dei tanti appassionati che rendono speciale questo evento prestando i loro presepi ricchi di estro creativo, eleganza, semplicità.

Fino al 6 gennaio

Mostra Rivarossi la fabbrica dei sogni – Salone Broletto - feriali 15-19, sabato e festivi 10-13 e 15-19

Como Città dei Balocchi celebra il genio e la creatività dell’Ing. Alessandro Rossi, fondatore della famosa Rivarossi e padre del fermodellismo italiano.