Le 10 migliori idee per il primo fine settimana di giugno al Lago di Como e in città

2 - A tavola sul lago

In questa stagione i ristoranti del lago di Como diventano particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. Un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del lago di Como. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai Master Chef lariani, abbiamo scelto cinque locali. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla storia, sulla tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo offrendo la cucina della tradizione. Continua.

3 - A tavola nel verde

La provincia di Como e il suo lago offrono scorci e panorami unici, luoghi suggestivi dove immergersi nel verde e nel silenzio. Posti magici, non molto distanti dalla città dove trascorrere qualche ora di relax, degustando ottimo cibo. In questo caso vi proponiamo altre sette chicche tra le montagne e il verde del nostro territorio. Ristoranti, trattorie, locande e agriturismi che propongono cucina tipica e di stagione. Alcune attività, oltre a essere immerse nel verde, sono collocate in una posizione strategica, dalla quale è possibile ammirare un panorama incredibile dove poi godersi belle passeggiate nella natura. Questa piccola guida non ha certo la pretesa di essere esaustiva rispetto alle molte proposte del territorio, ma è comunque un piccola traccia da cui partire per soddisfare occhi e palato. Nel segno del 7 ma senza fare classifiche. Continua.

4 - Balconi sul lago

Ci sono vari modi per ammirare la bellezza del Lago di Como. Passeggiando lungo le sue rive, qui vi abbiamo suggerito le camminate più interessanti, oppure solcando le sue dolci acque in battello o con un motoscafo a noleggio. Impagabile è però il panorama del Lario offerto dall'alto. Esistono alcuni rifugi, ma non solo, dove la vista del lago è davvero mozzafiato anche al tramonto e dove la fatica della salita è presto ripagata fino all'ultima goccia di sudore. Oltre a dove il lago si divide in due rami, abbiamo scelto per voi alcuni tra i migliori "vista point": sette magnifici luoghi dove scattare foto uniche del lago più bello del mondo e delle cornici naturali che lo circondano. Continua.

5 - Le spiagge più belle

Il Lago di Como può vantare ben 170 chilometri di coste. Così, tra lidi e spiagge libere, non mancano i luoghi dove passare qualche ora a prendere il sole e fare un tuffo nel Lario. In questo articolo abbiamo raccolto le 10 migliori spiaggette, facilmente raggiungibili da terra ma certamente anche in barca, quasi tutte sono infatti dotate di un comodo attracco. Ma non solo. Scopriamole insieme. Continua.

Lago di Como sempre al vertice del gradimento dei turisti di tutto il mondo grazie alle bellezze del paesaggio che si sposano con le meraviglie create dall'uomo. Il Lario, infatti, è conosciuto a livello internazionale anche per le spettacolari ville storiche e i loro parchi che si affacciano sulle sue sponde: non soltanto in tempi recenti, infatti, il lago di Como è stato scelto come meta di vacanza e relax, ma già in passato è stato uno dei luoghi di villeggiatura predilette dai nobili lombardi, che amavano ospitare artisti e letterati. Un'eredità che è rimasta ben visibile nelle tante ville, incastonate come gioielli, che impreziosiscono il Lario. E oggi che il Lago di Como grazie alla sua bellezza tornerà presto ad essere una meta alla portata di tutti, quelle dimore costituiscono un'attrattiva irresistibile per i turisti. Alcune sono private, ma altre, quelli di cui parliamo in questo articolo, possono essere visitate, interamente o solamente i giardini che già di per sè, con i loro colori e la loro vista mozzafiato, sono un tesoro nel tesoro. Alcune sono aperte sempre altre solo in determinati periodi dell'anno, ma già dal mese di maggio tutte hanno riaperto i loro cancelli ricchi di storia. Ecco quindi una carrellata delle più belle e note ville pubbliche del Lago di Como. Continua.

7 - Le gite al Lago di Como

Ecco ancora qualche suggerimento per affrontare questo invito all'estate all'insegna della bellezza. Una piccola guida per trascorrere queste ultime settimane di primavera all'aria aperta senza più restrizioni alle gite fuori città. Così, inseguendo il sapore delle leggende, dell'arte e della magia del Lario, ecco dieci idee per escrursioni e passeggate alla portata di tutti in alcune delle nostre più suggestive location con vista mozzafiato. Continua.

8 - I borghi del Lago di Como

Luoghi incantevoli e spesso sconosciuti anche agli habituè del Lago di Como. Approfittando delle temperature miti e sperando anche nel bel tempo, possiamo pensare a una gita fuori città alla ricerca degli angoli più belli del nostro magico Lario. Ecco quindi una piccola guida per trascorrere questi giorni di primavera alla scoperta di alcuni tra i borghi più suggestivi del lago di Como. Ne abbiamo scelti dieci per voi. Continua.

9 Rifugi sul Lario

Salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un'esperienza che offre diverse opportunità anche in primavera. Così, insieme alle 5 migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: a queste mete ci possono arrovare facilmente tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa stagione: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Da queste vette si godono incredibili panorami. E soprattutto di luoghi mai affollati. Continua.

10 - Bicicletta con vista

Il mondo della MTB vanta decine di migliaia di appassionati in tutta Italia. Anche se i percorsi intorno al Lago di Como non sono ancora così noti, il paesaggio e i sentieri che possono offire sono estremanente spettacolari e con diversi gradi di difficoltà. Dopo i rifugi, le camminate e i luoghi dove andare a correre abbiamo provato a mettere insieme i 5 percorsi più interessanti anche grazie a un grande esperto di questo sport come Michele Bollini, che dice: "Questi sono i più belli ma anche i più tecnici, sono quelli che maggiormente prediligo anche se non sono per tutti. Ci vuole comunque una buona tecnica di base e anche un buon allenamento sia che li affronti in Mtb che in e-mtb (pedalata assistita). Su tutti questi percorsi il panorama e le viste su lago e montagna è assicurato, alcune volte è anche mozzafiato. Sono impegnativi ma anche molto gratificanti . Il mio preferito è la Dorsale dei Monti Lariani. Lo faccio spesso, da Brunate a Bellagio attraverso il Bollettone, il Palanzone, la Colma di Sormano e il San Primo si arriva a Bellagio. Continua.