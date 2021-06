Le 10 migliori idee per il primo fine settimana d'estate al Lago di Como

2 . Le spiagge più belle

Il Lago di Como può vantare ben 170 chilometri di coste. Così, tra lidi e spiagge libere, non mancano i luoghi dove passare qualche ora a prendere il sole e fare un tuffo nel Lario. In questo articolo abbiamo raccolto le 10 migliori spiaggette, facilmente raggiungibili da terra ma certamente anche in barca, quasi tutte sono infatti dotate di un comodo attracco. Ma non solo. Scopriamole insieme. Continua.

3 . Birdwatching sul Lario

Lasciata Nesso e navigando verso la punta di Lezzeno, c'è un tratto del Lago di Como di una bellezza selvaggia. Le rocce e una ricca vegetazione ne fanno un autentico paradiso della natura: un tratto ripidissimo di montagna che si tuffa nel lago senza essere intaccato da alcuna interferenza dell'uomo. Ed è qui che soprattutto gli aironi ne hanno fatto il loro regno. Più in alto si possono scorgere volare a cerchio anche molte poiane, ma nella parte più bassa, percorrendo questa riva inviolata in barca, è l'arione cenerino, più dei cormorani, a conquistare il paesaggio. Si stagliano come vedette con la loro splendida figura longilinea sugli alberi prima di spiccare maestosi in volo. Un vero e proprio spettacolo per chi ama il birdwatching in questo angolo del Lario dove la fauna volatile non ha nemici. Una vera e propria colonia di aironi ha preso possesso di questa foresta lacustre. Un altro "tesoro nascosto" protetto dal lago di Como, che anche in questo senso è in grado di offrire autentiche sorprese. Al di fuori delle abituali mete turistiche è infatti possibile immergersi in una dimensione davvero affascinante. Continua.

4 . Tramonto sul Lago di Como

Che il Lago di Como sia tra i più belli del mondo (per qualcuno è addirittura il più bello) è cosa nota ormai nei quattro angoli del globo, ma per quanto i Lario sia famoso è sempre una scoperta, anche per chi abita in questo splendido territorio. Impossibile fare una classifica dei posti più belli da visitare lungo queste sponde e in queste piccole valli, ma qualche consiglio, soprattutto ai visitatori che provengono da fuori provincia, non può certo guastare. Ecco allora non una classifica ma un elenco di cinque dei posti più belli, caratteristici o particolari dai quali ammirare senza paura degli assembramenti il tramonto sul Lago di Como. Continua.

5 . Monte Legnone

Fa bella mostra di sè da molti angoli del lago. In un certo senso domina tutto l'Alto Lario: da Menaggio a Domaso appare di fronte maestoso, ma lo si osserva benissimo tanto da Lezzeno o Bellagio quanto dalla Tremezzina. Di bella forma piramidale con linee regolari, rappresenta il poderoso pilastro d'angolo tra il bacino del Lago di Como e la Valtellina, separando quest'ultima dalla Valvarrone, solco vallivo adiacente alla Valsassina. Pur non risultando alpinisticamente molto interessante, nemmeno nel versante nord, che pur sprofondando per quasi 2.500 metri sulla piana di Delebio manca di una vera e propria parete rocciosa, è però assai frequentato dagli escursionisti, anche perché la vetta offre in assoluto uno dei migliori panorami della Alpi Centrali, non avendo alcuna sommità di simile altitudine nelle vicinanze (ha un isolamento di 16 km) e protendendosi sul lago e sulla bassa Valtellina tanto da restare isolata rispetto alla cresta orobica di cui è parte. Continua.

6 . Rifugi sul Lario

Salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un'esperienza che offre diverse opportunità anche in primavera. Così, insieme alle 5 migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: a queste mete ci possono arrovare facilmente tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa stagione: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Da queste vette si godono incredibili panorami. E soprattutto di luoghi mai affollati. Continua.