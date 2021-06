Le 10 migliori idee per un fine settimana al Lago di Como o in città

Il terzo weekend di giugno promette ancora caldo estivo. E ancora molte occasioni interessanti per trascorrere un fine settimana all'aperto. Vi suggeriamo quindi come riscoprire l'arte in città, le passeggiate poetiche e gli angoli nascosti del lago di Como . E poi ancora le guide del gusto in tavola, balconi panoramici, gite, borghi, ville, passeggiate, percorsi da fare in bici.

1 . Arte con Miniartextil

Miniartextil, la storica mostra dedicata alla Fiber Art, celebra fino al 18 luglio 2021 la sua trentesima edizione tra opere di grandi maestri e installazioni allestite negli spazi di Villa Olmo, della Pinacoteca Civica e del Padiglione Grossisti del Mercato Coperto. Ideata da Mimmo Totaro e Nazzarena Bortolaso, promossa e organizzata dall’Associazione Arte&Arte in collaborazione con il Comune di Como, dal 1991 Miniartextil porta a Como le visioni evocative e la creatività di grandi nomi dell’arte nazionale e internazionale, accanto a quelle di giovani emergenti. La manifestazione ruota attorno all’esposizione di 54 opere di piccolo formato (20x20 cm), i minitessili da cui prende il nome, cui dal 1997 si affiancano installazioni e opere di grandi artisti. Continua.

2 . La riviera dei poeti

L'associazione Sentiero dei sogni, per il progetto Il futuro è oggi, organizza il 20 giugno "La riviera dei poeti", una passeggiata creativa da Brunate a Como nei luoghi di tre poeti del passato (Slavejkov, Merini e Bertacchi) con autori del presente. Due chilometri e mezzo di cammino in discesa attraverso boschi panoramici, con soste e letture in un chiostro medievale (Eremo di San Donato), sui terrazzamenti circostanti e nei giardini di tre ville e case private che apriranno apposta per noi. Toccheremo i luoghi di tre poeti storici (il bulgaro Pencio Salvejkov, Alda Merini e Giovanni Bertacchi) ai quali abbineremo alcuni autori di oggi, ospiti dell'evento: Alessandra Corbetta, Roberto Deangelis, Milton Fernandez e Ana Pedroso. Il ritrovo a Brunate sarà alle 14.45 nel giardino della biblioteca, a 50 metri dalla stazione superiore della funicolare e la fine di tutto entro le 18 in via Crispi a Como, da dove si raggiungono facilmente anche le stazioni di Como Lago e Como Borghi, per chi dovesse venire da Milano. Continua.

3 . Monte Legnone

Fa bella mostra di sè da molti angoli del lago. In un certo senso domina tutto l'Alto Lario: da Menaggio a Domaso appare di fronte maestoso, ma lo si osserva benissimo tanto da Lezzeno o Bellagio quanto dalla Tremezzina. Di bella forma piramidale con linee regolari, rappresenta il poderoso pilastro d'angolo tra il bacino del Lago di Como e la Valtellina, separando quest'ultima dalla Valvarrone, solco vallivo adiacente alla Valsassina. Pur non risultando alpinisticamente molto interessante, nemmeno nel versante nord, che pur sprofondando per quasi 2.500 metri sulla piana di Delebio manca di una vera e propria parete rocciosa, è però assai frequentato dagli escursionisti, anche perché la vetta offre in assoluto uno dei migliori panorami della Alpi Centrali, non avendo alcuna sommità di simile altitudine nelle vicinanze (ha un isolamento di 16 km) e protendendosi sul lago e sulla bassa Valtellina tanto da restare isolata rispetto alla cresta orobica di cui è parte. Continua.

4 . Rifugi sul Lario

Salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un'esperienza che offre diverse opportunità anche in primavera. Così, insieme alle 5 migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: a queste mete ci possono arrovare facilmente tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa stagione: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Da queste vette si godono incredibili panorami. E soprattutto di luoghi mai affollati. Continua.