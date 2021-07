Le 10 migliori idee per un fine settimana "wow" sul Lago di Como

1 . Wow Music Festival

Il momento tanto atteso è arrivato. Un applauso a Matteo Montini e Gianpiero Canino, i principali artefici del ritorno del Wow a Como. Gli ospiti che compongono la line up sono stati scelti seguendo un preciso criterio artistico, che va da nomi affermati alle nuove scoperte: tutti gli artisti sono italiani, sono tra quelli maggiormente richiesti nei grandi festival e dominano le classifiche. Un importante spazio è dato inoltre ad artisti locali ed emergenti della scena nazionale. Quest’anno, per la prima volta, il festival sarà a pagamento e proporrà un cartellone ricco per ogni serata. Headliner: Margherita Vicaria Fra Quintale, Francesca Michielin. Continua.

2 . Jazz al Grumello

Tra i più interessanti vibrafonisti e compositori internazionali, Marco Bianchi in questa occasione è affiancato da Marco Bianchi (vibrafono), Alberto Tafuri (organo hammond/tastiera), Filippo Valnegri (batteria)due assi. Miles Davis, Benny Goodman, Thelonius Monk, Sonny Rollins, sono solo alcuni dei meravigliosi solisti ed autori interpretati, spaziando dallo Swing al Mainstream, con arrangiamenti estremamente moderni, dinamici ed originali, che consentono di creare un intenso percorso d’improvvisazioni ispirato alla storia del Jazz. Intesa ed “interplay” uniti da esperienza ed affiatamento rendono questa band uno dei gruppi più divertenti, fluidi e creativi in circolazione. Continua.

La quinta edizione di LacMus Festival, il grande Festival internazionale di musica a Tremezzina, sul Lago di Como, si terrà fino al 18 luglio e ha in serbo interessanti novità, sia tra le sedi dei concerti che nel programma artistico e musicale. Sarà soprattutto l’edizione delle celebrazioni perché molti sono gli anniversari che verranno ricordati nel programma di quest’anno. Originali le proposte in programma dal concerto di musica della liturgia russa ortodossa il 16 luglio con il Sestetto vocale Doros di Mosca al Santuario della Madonna di Ossuccio, raggiungibile solo a piedi con una piacevole salita panoramica, all’evento “Il carnevale degli animali” dedicato a famiglie e bambini nella Piazzetta di Lenno il 17 luglio, fino al concerto all’alba per arpa e violino alla Rotonda del Parco di Mezzegra il 18 luglio, seguito da una sessione di yoga e dalla colazione offerta a tutti i partecipanti. Gran finale, come ormai da tradizione per LacMus, allo scenografico Grand Hotel Tremezzo con un protagonista d’eccezione: il virtuoso della fisarmonica Richard Galliano.

4 . Lake Como Film Festival

In collaborazione con l’Associazione Villa del Grumello, “La Riva del Cinema” prosegue a Villa del Grumello. Affacciata sul primo bacino del lago con le luci della città sullo sfondo, la rassegna del Grumello riflette sul rapporto tra gli elementi naturali e l’artificio, sempre in divenire, dell’umano-urbano e su come l’ingegno possa oggi favorire il dialogo tra queste dimensioni. Con l’obiettivo di internazionalizzare il programma e ampliare la rete di collaborazioni oltre il territorio italiano, il festival offre quattro documentari, realizzati in collaborazione con festival europei, che offrono uno sguardo su un fragile equilibrio che va salvaguardato. Venerdì 16 luglio, “In praise of nothing” di Boris Mitic’, documentario surreale ambientato a Belgrado in cui il nulla, personificato, scende sulla terra e, attraverso vari continenti, commenta in maniera satirica e irriverente le velleità e le ipocrisie umane.. Continua.

5 . Miniartextil al Broletto

Gli eventi e le iniziative per la celebrazione della trentesima edizione di Miniartextil proseguono con l’installazione ambientale Mundus Patet dell’artista bergamasco Guido Nosari al palazzo del Broletto, che per l’occasione verrà riaperto al pubblico dopo i lavori di adeguamento alle norme. L’apertura è prevista a partire giovedì 15 luglio alle ore 18,30. Nella Biblioteca Paolo Borsellino inoltre è allestita un’esposizione con una selezione di libri d’artista della collezione Bortolaso Totaro dalle precedenti edizioni di Miniartextil. L’accesso è gratuito a entrambe le esposizioni, che saranno visibili fino al 12 settembre (in biblioteca negli orari di apertura al pubblico, al Broletto da martedì a domenica dalle 14 alle 19). Continua.

6 . Zelbio Cult

Torna anche quest'anno Zelbio Cult con la sua formula ormai collaudata: in presenza, su prenotazione, tutti i sabati di luglio e agosto. Anche per l'edizione 2021 sul palcoscenico salgono otto protagonisti della letteratura, dell’arte, dell’architettura, del giornalismo e della geopolitica, invitati a dialogare con Armando Besio e con il pubblico nel teatro comunale di Zelbio, splendido paesino a 800 metri di altezza tra i monti e i boschi che guardano il nostro lago. Gli incontri saranno tutti dal vivo, come da tradizione, con l’accortezza del distanziamento delle sedute all’interno del teatro e, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, sarà necessario prenotare sul sito www.zelbiocult.it per ciascun appuntamento. sabato 17 luglio ospite Elisa Fuksas con “Ama e fai quello che vuoi”

La scoperta della fede nell’intenso memoir della regista e scrittrice romana. Dalla “dolce vita” al giorno del battesimo.Continua.