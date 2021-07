Le 10 migliori idee per la prima domenica di luglio a Como

La prima domenica di luglio promette tempo incerto soprattutto nel pomeriggio. Tuttavia non mancano le occasioni interessanti per trascorrere un fine settimana all'aperto: tanti i festival estivi che hanno preso il via proprio in questi giorni all'insegna della grande musica e del cinema ma anche del buon bere. E poi ancora qualche idea per stare al fresco tra le rive del nostro magico Lario. Vi suggeriamo le spiagge più belle, gli angoli nascosti del lago di Como, balconi panoramici, borghi, balconi panoramici e molto altro ancora. E infine le nostre guide del gusto in tavola.

Domenica 4 luglio Bandalarga. Il programma che l'Orchestra di Fiati del Conservatorio propone in questa occasione compie una ricognizione all'interno del repertorio più frequentato e più conosciuto: da una parte le trascrizioni (un veicolo storicamente importante per la diffusione della musica colta in molteplici contesti di fruizione), dall'altra i brani "originali", composti appositamente per questa formazione. Continua.

Domenica 4 luglio grande protagonista è il vecchio west con “FIRST COW” di Kelly Reichardt. Un sontuoso viaggio visivo nel quale due uomini, un cuoco e un immigrato cinese, stringono amicizia inseguendo il proprio sogno di cambiamento. “VALLEY OF THE GODS”, la nuova opera del regista polacco Lech Majewski con protagonisti John Malkovich e Josh Hartnett, è in programma lunedì 5 luglio (21.30). Un’opera sensoriale in cui mitologie arcaiche e ipercontemporanee si confrontano portando lo spettatore lontano dalla comprensione razionale. Un film da grande schermo che seduce per la costruzione plastica delle immagini e il sontuoso apparato estetico. Continua.

Siamo entrati nel clou del Festival Storie di Cortile. Tutti i concerti finora sono andati praticamente sold out e domenica 4 luglio arriva a Cantù, parco di Villa Calvi, il cantautore rivelazione di Durango Colorado, Thom Chacon, accompagnato dal leggendario contrabbassista di Bob Dylan, Tony Garnier (ultimissimi posti disponibili prenotabili qui). su www.estatecanturina.it). Chacon e Garnier (foto sotto) sono arrivati ieri in Italia dagli USA e domani sera suoneranno con Francesco De Gregori a Fontanellato di Parma. Sul palco con loro anche il polistrumentista Paolo Ercoli (dobro, mandolino, pedal steel guitar). Continua

4 . Parco Acquatico Laker Como

Un'area di 500 metri quadrati a Dervio: scivoli, trampolini, ostacoli per un'esperienza unica sull'acqua Il parco acquatico è stato inaugurato in questi giorni dai ragazzi che partecipano al progetto educativo Living Land ma da oggi è aperto al pubblico. "Speriamo che la risposta sia positiva - spiega Lusardi - e potremmo pensare di farlo diventare anche più grande l'anno prossimo, questo è il primo passo, bisogna osare e innovare per restare sul mercato del turismo". Uno dei punti di forza è la vicinanza con la Brianza e Milano e il sindaco Cassinelli spiega: "C'è un parco simile all'Idroscalo e uno a Rimini realizzato dalla GoLeisure come il nostro a Dervio, questo è il primo sul lago di Como, pensiamo che sia un'attrazione turistica in più per far conoscere il nostro paese. Da qui a fine settembre sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19, ma stiamo già pensando anche a un paio di eventi speciali serali". Continua.