I 5 migliori appuntamenti del primo weekend d'ottobre a Como e dintorni

Un primo weekend d'ottobre segnato dalla pioggia che lascia poco spazio alle gite di una estate sul lago di Como ormai alle spalle. Vediamo allora come trovare riparo dalla pioggia con i migliori eventi proposti a Como. Protagonisti assoluti saranno il Teatro Sociale.

Agrinatura, il tradizionale e consolidato appuntamento di Lariofiere per le famiglie dedicato all’agricoltura, alla natura e all’ambiente compie 20 anni e segna la ripartenza fieristica della Fondazione. Da sempre Agrinatura favorisce la valorizzazione della filiera agricola e forestale, la promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. Con l’iniziativa si vogliono affermare alcuni concetti cardine legati al tema agricolo, tra cui la difesa della biodiversità e la costruzione di reti territoriali che uniscono gli operatori agricoli. L’iniziativa, a Lariofiere a Erba dal 2 al 4 ottobre, mira a valorizzare il territorio e le sue eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche, focalizzando l’attenzione sul virtuoso connubio tra tradizione e innovazione.

Gastrolario è la rassegna gastronomica annuale di cucina tipica lariana, dedicata al pesce di lago e al missoltino, il re delle specialità del nostro territorio. Venticinque i ristoranti coinvolti pronti a soddisfare i propri commensali con grandi piatti di pesce e ricchi menù degustazione fino al 31 ottobre 2020. Esprimendo il tuo giudizio on line potrai contribuire a selezionare i piatti d’eccellenza della cucina di lago lariana. Si parte piano, piano, come impone questo clima differente da tutte le edizioni passate. Ma la fiducia e la passione restano invariati. Fra tutti coloro che esprimeranno la loro preferenza, i più fortunati vinceranno una cena in uno dei nostri ristoranti.

Dopo la chiusura forzata per l'emergenza Covid, il Teatro Sociale inaugura finalmente la Stagione Notte 2020, D’acqua e vita, con una partitura di Händel (composta nel 1741), poi riorchestrata da Mozart (1789): Der Messias, in data unica, sabato 3 ottobre 2020, alle ore 20.00; Massimo Fiocchi Malaspina sul podio dell’Orchestra de I Pomeriggi Musicali e del Coro di Opera Lombardia, con le voci soliste di Marigona Qerkezi, soprano, Chiara Tirotta, mezzosoprano, Didier Pieri, tenore, Andrea Patucelli, basso, in co-produzione con il Circuito di OperaLombardia. Der Messias è l’oratorio desiderato ad incipit di stagione, frutto di una scelta artistica ben precisa, una partitura capace di infondere agli spettatori conforto e speranza ed il desiderio di ritornare a Teatro e alla vita. Il rito dell’inaugurazione perÒ non avverrà con l’abituale red carpet, o con gli addobbi della festa, o con il dress code della serata di gala, avverrà con le note di Händel/ Mozart, all’insegna della commozione e della gioia che la musica saprà esprimere, in un contesto volutamente sobrio.

Prosegue nella Pinacoteca civica di Como il progetto “L’arte del dono. Viaggio alla scoperta delle opere donate alla Pinacoteca”, un percorso di svelamento di dipinti donati da mecenati che negli anni hanno elargito pezzi d’arte ai Musei civici. Dal 2019 la Pinacoteca di Como rende omaggio ai donatori con la presentazione delle opere d’arte ricevute in Campo quadro, lo spazio contemplativo al piano nobile di Palazzo Volpi. Un’occasione di valorizzazione e di riconoscimento verso tutti coloro che hanno dimostrato affezione verso l’istituzione culturale permettendone la sua continua crescita. Ad arricchire la collezione cittadina dopo l’ultima donazione di un’opera di Giuliano Collina e il comodato di otto dipinti della collezione della quadreria dell’Ospedale S. Anna di Como, arrivano sei opere di due grandi protagoniste della pittura razionalista, Carla Prina e Carla Badiali, che saranno visibili al grande pubblico a partire da venerdì 25 settembre fino a domenica 1 novembre 2020.

In occasione del suo trentennale, il Museo della Seta lancia Ne vedrete di tutti i colori, una serie di iniziative ed eventi che costelleranno tutto il periodo autunnale e invernale. Si parte non con una, bensì tre grandi mostre, proprio nei giorni a ridosso del compleanno del Museo. Ecco la prima. Black Wave, da venerdì 25 settembre fino al 30 dicembre Una mostra fotografica di Carlo Pozzoni, traguardo visivo di un progetto di moda etica e di creatività integrata ideato e curato da Francesca Gamba che ha coinvolto gli studenti della scuola di acconciatura ed estetica CIAS Formazione Professionale, ragazze e ragazzi richiedenti protezione internazionale della Cooperativa Intesa Sociale di Como, gli studenti di grafica dell’ISIS Paolo Carcano per il lavoro di post produzione delle foto, il laboratorio sartoriale della Parrocchia di Rebbio Karalò per la confezione degli abiti. Una mostra che celebra il métissage quale importante risorsa inclusiva di creatività.